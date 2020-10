PanamaPapers: Sólo se han publicado los archivos de interés público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) que recibió y repartió con más de un centenar de medios de 76 países los documentos del despacho panameño Mossak Fonseca, afirmó que no publicará todos los archivos porque no todos son de interés público. Y reiteró que el lote completo de 11.5 millones de documentos “no se ofrecerá al público o a agencias de seguridad. Eso se debe a que el SZ no es una extensión de la fiscalía o los investigadores fiscales”. Las autoridades, abundó, tienen competencia legal para obtener los documentos de las personas sospechosas de malas prácticas y en muchos casos no hay un interés público en revelar operaciones financieras de personas o empresas en el extranjero. En respuesta a preguntas de sus lectores sobre la ausencia de políticos alemanes o estadunidenses en el caso, el Sueddeutsche Zeitung refirió que hasta el momento no se han encontrado nombres de ciudadanos de esos países en los documentos. En los archivos hay copias de pasaportes de 200 estadunidenses y unos tres mil 500 accionistas de empresas extranjeras indicaron direcciones en Estados Unidos. Sin embargo, señaló el diario alemán, “un posible motivo por el que en comparación aparecen pocos estadunidenses en los documentos, podría ser que los ciudadanos estadunidenses no tienen motivos para contactar con una firma legal en Panamá” y eso se debe, abundó, “a que resulta fácil crear empresas extranjeras en estados como Wyoming, Delaware o Nevada”. Los documentos que integran la investigación global #PanamaPapers, están relacionados con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que ayuda a crear empresas fachada para ricos y famosos. Según la empresa los datos se robaron en un ataque informático y el Sueddeutsche Zeitung dijo desconocer cómo había obtenido los datos la fuente anónima que se los entregó, pero que él o ella expresó “un impulso moral muy fuerte” y quería hacer “públicos estos delitos”. Tras el escándalo, países como Francia han incluido a Panamá en su lista de paraísos fiscales y además pidió a la Organización para la Competencia y Desarrollo Económico (OCDE) que haga lo propio. Los legisladores alemanes informaron este jueves que tienen previsto celebrar un debate urgente la próxima semana sobre las filtraciones. “Las revelaciones en los #PanamaPapers han desatado un amplio debate entre los políticos y el público sobre las necesarias consecuencias”, dijo Christine Lambrecht, legisladora del Partido Socialdemócrata, que forma parte de la coalición de gobierno de la canciller Angela Merkel. Por su parte, el gobierno de Panamá ha acusado a otros países adinerados de atacar injustamente al país centroamericano y hacer oídos sordos a sus propios fallos. El presidente Juan Carlos Valera, anunció la creación de un comité de expertos internacionales que recomiende formas de impulsar la transparencia en el sector financiero que maneja dinero de extranjeros en Panamá. Expertos señalan que si bien las empresas en el extranjero se pueden utilizar para evadir impuestos y lavar dinero, también existen motivos legítimos y legales para crearlas. Desde que se publicaron los primeros reportes de #PanamaPapers, el domingo pasado, las operaciones financieras de políticos destacados, famosos y empresarios en el extranjero han arrastradas a la luz pública y han dado paso a dimisiones e investigaciones.