Malta, donde los mexicanos poderosos guardan sus secretos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo, presenta ventajas innegables para las personas más adineradas del planeta: el pequeño país, de 430 mil habitantes, forma parte de la Unión Europea –la presidió en el último año–, el mercado más importante del mundo, y ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros y las compañías que perciben sus ingresos fuera de la isla. Esto no es todo: en Malta, los secretos de los poderosos están bien guardados. Como otras jurisdicciones secretas, su registro del comercio no está accesible al público. Es, además, una de las pocas jurisdicciones offshore con las que México no ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria. Por lo menos 62 ciudadanos mexicanos –magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas de renombre que juegan en Europa– eligieron el paraíso fiscal para operar sociedades, de acuerdo con registros de Malta obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos. Entre ellos destaca el expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, quien compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de junio de 2012. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates, que provee “una amplia gama de servicios navieros y corporativos”, entre ellos el registro de barcos con bandera de Malta, de acuerdo con su sitio de internet. Las autoridades maltesas diseñaron una legislación tributaria particularmente favorable a los dueños de yates: además de ofrecer bajos costos para el registro de naves, exenta de impuestos a sus dueños, no restringe la nacionalidad de la tripulación y no interfiere en la venta o renta de los barcos, entre muchas otras ventajas. El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. Para ello, obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco. Surgido en Culiacán, Sinaloa, Coppel es ahora uno de los principales grupos empresariales del país, con actividades no sólo de tienda departamental, sino crediticias y de administración de fondos de pensiones, y tiene presencia en Argentina y Brasil. En 2014, el Índice de Multimillonarios Bloomberg ubicó a Enrique Coppel como uno de los 10 hombres más ricos de México, con una fortuna evaluada a cuatro mil 300 millones de dólares. El empresario quintanarroense Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, y sus socios en ese emporio de parques turísticos en la Rivera Maya, Carlos, Óscar y Marcos Constandse Madrazo, aparecen en Malta como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada en diciembre de 2000. Deansfield Company Limited forma parte del portfolio de empresas de Grupo Barceló, un gigante del sector hotelero de origen español. En sus informes anuales, la sociedad aparece como “durmiente”. Tanto Quintana Pali como los Constandse Madrazo no sólo encabezan un emporio comercial en la Rivera Maya: también gozan de vínculos con los niveles más altos de la política nacional. El primero, por ejemplo, es cuñado de José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Zedillo, y desde 2006 secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los órganos internacionales que pretende regular y poner orden en el uso de las jurisdicciones offshore. Carlos, Óscar y Marcos Constandse, por su parte, son primos del frustrado candidato presidencial y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien también fue gobernador de Tabasco. En el ámbito político diplomático está el caso del hijo de Juan José Bremer, exembajador de México en Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Alemania y Cuba. El nombre de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor aparece en Malta como uno de los –numerosos– accionistas de la compañía Rasa Land Investors plc., la cual invirtió en varias compañías mexicanas involucradas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo, como el proyecto “Nuevo Cancún”, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. De acuerdo con los registros, estas empresas, como Paraland, Chala Mar y Chalalegre, participan en el fideicomiso F/380, que fue integrado para financiar la construcción del “Nuevo Cancún”. Pero en ese instrumento financiero, controlado por el banco Monex, no sólo hay dinero privado: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) invirtió 89 millones de dólares de los burócratas jaliscienses en el fideicomiso, del que tiene una participación de 48.5%. Bremer Villaseñor es director general adjunto y miembro del Comité Ejecutivo de RLH Properties, firma dedicada al segmento hotelero alto, de la que el empresario Diego Laresgoiti Matute es vicepresidente de finanzas. De hecho, el 29 de enero de 2016, Bremer Villaseñor entregó 277 mil 218 acciones de Para Land Investors a Laresgoiti. Isaac Hamui Sitton, cofundador y director general del Grupo Proyecciones de la Moda, que tiene la tienda de ropa de moda femenina Julio, también aparece en los registros de Malta como accionista de la compañía Rasa Land Investors, junto con Flavia Patricia Murillo Félix. Entre los mexicanos que operan en Malta resaltan personajes conocidos en el mundo offshore y queidentificó en la investigación global Panama Papers, también coordinada por el ICIJ. El abogado Luis Doporto Alejandre y el magnate del acero Guillermo Francisco Voguel Hinojosa registraron la sociedad Tempest Point Holding en noviembre de 2012 en Malta, junto con una cuenta bancaria en el Bank of Valletta. La sociedad y la cuenta formaron parte de esquema offshore diseñado por Doporto para adquirir compañías en Europa. Experto en la creación de complejos esquemas financieros, Doporto es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, cuya familia, de origen empresarial, está identificada con el llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Aurora Alcántara Rojas es además esposa del exgobernador José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. El Grupo R, del contratista de Pemex José Ramiro Garza Cantú, es otro de los clientes del mundo offshore identificado en los Panama Papers. En el marco de esa investigación internacional,reveló los esquemas de suma complejidad que utilizó el empresario de origen tamaulipeco, dueño del periódico La Razón, para rentar plataformas petroleras a Pemex. En Malta, dos de sus ejecutivos –Enrique Tovar Millán, director en Grupo R Explotación Marina SA de CV, y Mohamed Sánchez Raschid, director de Desarrollo de Negocios de Grupo R y en Offshore Drilling Holding SA–, fueron registrados en Malta como directores sucesivos de la firma ODH Corporate Services Limited, fundada el 16 de septiembre de 2013. El despacho que administró la sociedad, IM Global Administrative Services y Carolina Luque Francés –la abogada encargada de firmar los documentos a nombre de la compañía–, fueron los mismos que operaron los esquemas offshore de Grupo R revelados en Panama Papers. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, también aparece en los Paradise Papers, año y medio después de que los Panama Papers exhibieran sus estructuras offshore. En Malta, el dueño de TV Azteca operó a través de Grupo Elektra Global, SL –una sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados. El nombre del cuarto hombre más rico del país apareció también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en septiembre de 2003. En los Papeles de Panamá, Salinas Pliego apareció vinculado con dos empresas offshore. Una para comprar obras de arte en Islas Vírgenes Británicas y otra para la compra de un barco con bandera de Islas Caimán. La revelación fue considerada en su momento por Salinas Pliego como amarillismo y verdades a medias. Paco Carrera es español, pero lleva a cabo su actividad empresarial en México, donde se desempeña como director de ventas y marketing global en la cadena española Oasis, establecida en la Riviera Maya, en Quintana Roo. En Malta, el hombre fungió como director de Clayton Properties Limited y de Frodo Holdings Limited. Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residenciales de lujo en las principales playas de México, y su hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres departamentos en la Torre Trump, en Nueva York, los cuales fueron evaluados en 10.25 millones de dólares. Elías Sacal está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas en Londres e Irlanda. Ambos están en los registros de Malta como directores de la compañía Kelquan Holdings Limited. Juan Antonio Cortina Gallardo, presidente de Grupo Azucarero, aparece con las compañías Win Holding Limited y Win Advanced Systems Limited, las cuales son del conocimiento público, de acuerdo con el servicio especializado de información financiera Bloomberg. Egresado del ITAM y postgraduado en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard, Cortina Gallardo trabajó en Scotiabank Inverlat para la región de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y en el año 2000 se incorporó a la Inmobiliaria Geusa, que es controlada por el Grupo Embotelladoras Unidas. Luis Fernando Talavera Abdala, consejero propietario de Distribuidora de Alimentos SI (Dasi) –que opera, entre otros, la exitosa cadena de comida japonesa Sushi Itto–, está domiciliado en Malta y aparece como director y accionista de varias sociedades de la isla, entre ellas Maisonblu Limited, LFA RE Ltd o Lolablu Ltd. Exejecutivo de Microsoft en Estados Unidos, es un ingeniero en computación que tiene ocho patentes registradas en Estados Unidos. Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, dos empresarios coahuilenses, incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta, llamada Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014. De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomon Bitar Iduñate –familiar de Manuel Munib Bitar Canavati– operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila. Fernando Martín Laborda García y de la Rosilla, también dedicado al negocio de las apuestas, aparece en los registros como accionista de la empresa Vaisey Investment Limited. Laborda aparece como accionista y apoderado de la empresa Femalamex, la cual después de un litigio obtuvo en 2012 permiso de la Secretaría de Gobernación para operar la empresa Recreativos Marina SA de CV, dedicada a la operación de salas de sorteos de números. Recreativos Marinos es una empresa de origen español (Codere). Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas SA de CV, razón de una mina de oro y plata en San Luis Potosí, aparece en los registros de Malta con la sociedad PE Investments Limited. Negociación Minera es propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, quien fue presidente de la Cámara Minera de México durante el gobierno de Vicente Fox, y ha tenido resistencia de comunidades en sus desarrollos mineros. Otra empresa minera con registro en Malta es Consorcio Minero de México, Cormin Mex SA de CV, cuyo representante y director general, Edmundo Abdón Vidal Cornelio, aparece mencionado. Dedicada al procesamiento, venta y distribución de minerales metálicos, Cormin Mex es subsidaria del grupo holandés Trafigura Beheer BV, que tiene su sede en Amsterdam. Rubén Kupferman Silberstein, socio de la firma F&K Capital Advisers SC y vicepresidente del Patronato del Centro Médico ABC, aparece en los registros del país mediterráneo con la compañía FK Capital Mangement Sicav Plc. En ella también está registrado Jorge Flinker Braverman, como presidente de la misma. Flinker además está registrado en Malta con la empresa Capital Asset Management Ltd. José Ignacio Armendáriz Morales, presidente y socio en México de Compass Group registró en Malta la sociedad Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-2 Ltd., cuyas acciones compartió con empresarios chilenos, entre ellos Jaime Eduardo de la Barra Jara, presidente de Compass Group Chile. Compass Group es una operadora de fondos de inversión en América Latina, originada en Nueva York. En los últimos meses, el paraíso fiscal de Malta atrajo la atención de la prensa internacional. En mayo pasado, un consorcio internacional de periodistas publicó los “Malta Files”, los cuales revelaban que grandes empresarios europeos utilizaban sociedades offshore incorporadas en la isla para evitar el pago de impuestos en sus países y comprar yates. El pasado 16 de octubre, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, en la explosión de una bomba instalada en su automóvil, despertó la indignación en el pequeño país. Siguiendo la pista abierta por los Panama Papers, la periodista revelaba historias de corrupción vinculadas con sociedades offshore en la isla. El atentado, perpetrado a plena luz del día y a poca distancia del domicilio de la periodista, fue interpretado como un mensaje: en Malta, los intereses secretos deben estar bien guardados.