Descalifican a nadadores mexicanos en la eliminatoria de 50 metros pecho

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Los nadadores mexicanos Gustavo Sánchez y Nely Miranda fueron descalificados en sus respectivas pruebas, por lo que ya no les fue posible competir en la final para buscar medallas. En la rama varonil, Sánchez quedó descalificado en su heat eliminatorio después de haber nadado la prueba de 50 metros pecho categoría SB3 en 55.46 segundos. De acuerdo con los jueces, Sánchez cambió la técnica del estilo que nadó. Su tiempo no le hubiera alcanzado para entrar a la final. En la misma prueba y categoría, pero en la rama femenil, Nely Miranda fue descalificada por no realizar el doble toque. En tanto, en el atletismo, el pasado lunes la lanzadora de bala Estela Salas no compitió porque llegó tarde a su prueba.