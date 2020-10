Avanzan el rescate de Avenida Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de seis meses de iniciados los trabajos, el sábado 8 de febrero se reabrió al tránsito vehicular y peatonal de la Avenida Chapultepec, en su tramo de la calle Lieja a la Glorieta de Los Insurgentes. La rehabilitación incluyó la restauración de los restos del acueducto que data de la época prehispánica y la obra escultórica Pueblo de Sol, de Gilberto Aceves Navarro. Llamada originalmente “Ochpantli Yoliztli”, que significa Calzada de Vida en náhuatl, la avenida se rescata a través del proyecto “Rehabilitación y reforestación de la Avenida Chapultepec”, a cargo de las secretarías de Obras y Servicios, y de Cultura de la Ciudad de México. El titular de esta última, José Alfonso Suárez del Real, explicó en octubre pasado en el semanario Proceso la importancia histórica de esta vialidad sin la cual “no habría subsistido México-Tenochtitlan, ni la Ciudad de México capital de la Nueva España”. Recordó en aquel momento que, tras la derrota de las tropas de Hernán Cortés, decide sitiar la antigua ciudad azteca cortando el paso del agua del acueducto. y cuando regresa lo restaura. Detalló en aquel momento que el proyecto de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sustituyó al Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, impulsado durante el gobierno de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, que fue criticado y desaprobado por los vecinos de la zona en una consulta pública realizada en diciembre de 2015, por considerar que se trataba de una propuesta cuyo fin era eminentemente comercial. Se recordará que aquel proyecto contemplaba la creación de un Centro de Transferencia Modal ( Cetram ) Chapultepec, que incluía la construcción de una torre de 40 niveles para oficinas, con un centro comercial y un hotel. La obra sería concesionada a la empresa constructora durante 40 años, aunque Mancera insistía en que siempre sería propiedad de la ciudad. La megatorre fue rechazada también por poner en riesgo el edificio de estilo art déco que alberga a la Secretaría de Salud, construido por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que contiene un conjunto de murales realizados por Diego Rivera. Ubicado en la calle de Lieja y Reforma, fue declarado patrimonio artístico en 1993 por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El secretario de Cultura dijo que el tema sería resuelto por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous. No obstante, desde diciembre de 2018 la propia Sheinbaum anunció a los medios la cancelación del Cetram y de las concesiones para los paraderos. Hubo entonces una demanda contra el gobierno de la Ciudad de México por 921 millones de pesos (121 millones por la preparación y ejecución del proyecto y 799 por la “perdida consecutiva de utilidades operativas del proyecto no obtenidas”, dijo a Proceso Suárez del Real). Ahora, según el diario El Universal del pasado 9 de febrero, Sheinbaum reiteró ya que el Cetram y la megatorre no van, se modificará el proyecto y se someterá a una consulta con los vecinos similar a la realizada cuando se rechazó la propuesta de centro comercial de Mancera. Entonces diputado por la ciudad, Suárez del Real advirtió en julio de 2016, que el proyecto del Cetram afectaría parte del polígono del Bosque de Chapultepec, y espacios catalogados como de conservación patrimonial, además carecía de los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es su turno ahora de presentar un proyecto integral transparente que no concesione ni lucre con los espacios públicos, y ponga el orden en los paraderos del Metro Chapultepec, necesario desde hace tiempo. Según datos del gobierno de la ciudad, se intervinieron 69 mil 672 metros cuadrados, en 1.2 kilómetros de longitud, que comprenden una ciclovía de 2.2 kilómetros. Se sembraron 274 árboles y se crearon siete cruces peatonales seguros. Otros elementos que se integraron son 313 luminarias led, 33 bancas y 23 racks para bicicleta. La obra tuvo una inversión de 250 millones de pesos. Las obras continuarán pues se ha dicho que el propósito es renovar toda la avenida hasta su cruce con Balderas.