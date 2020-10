Disponible en línea la 'Nueva Historia mínima de México”

No es una versión digitalizada

Historia para estar en casa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la edición que en 1973 hizo Daniel Cosío Villegas de la Historia mínima de México, se publicó en 2004 una nueva y actualizada que, tras varias reimpresiones, traducciones a diez idiomas y adaptaciones para televisión y comic, presenta ahora El Colegio de México (Colmex) en formato digital, acompañada de videos, audio, fotografías y gráficas, entre otros recursos. En entrevista con, la directora de Publicaciones del Colmex, Gabriela Said, informa que esta Nueva Historia mínima de México es uno de los títulos que más imprime la institución, con un tiraje de alrededor de 15 mil ejemplares. Así se señala también en la presentación de la edición, escrita por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal: “…se trata de uno de los libros de mayor demanda en la historia editorial mexicana, algo por completo inédito tratándose de un producto netamente cultural. De 1973 a 2004, todavía como Historia mínima de México, se publicaron dos ediciones y 21 reimpresiones, hasta contabilizar un total de 677 mil 500 ejemplares, sin contar las distintas traducciones que se han hecho al alemán, coreano, chino, hindi, francés, polaco, griego, hebreo, holandés, portugués y al sistema braille”. Said destaca que ahora se abarca desde el México antiguo hasta el periodo comprendido entre 1982 al 2000; se recuperan los últimos treinta años recientes de la historia de nuestro país. Y hay una especie de actualización en cuanto a la mirada historiográfica, cómo se escribía en los años setenta y cómo se escribió la historia en el año 2000. Los autores de la edición de los años setenta del siglo pasado son otros completamente. En medio de la campaña “Quédate en casa”, derivada de la pandemia por el covid-19, la institución académica puso a disposición de los lectores interesados alrededor de cien títulos de su acervo bibliográfico, en donde se incluye esta publicación.Said aclara que lo puesto en línea no es la versión digitalizada, sino una serie de recursos que complementan la lectura y la información, entre ellos una serie de siete documentales que se realizaron con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública, uno por cada uno de los capítulos del volumen: --El México antiguo, de Pablo Escalante Gonzalbo. --La época colonial hasta 1760, de Bernardo García Martínez. --Las reformas borbónicas, de Luis Jáuregui. --De la Independencia a la consolidación Republicana, de Josefina Z. Vázquez. --El porfiriato, de Elisa Speckman Guerra. --La revolución, de Javier Garciadiego Dantán. --El último tramo, de Luis Aboites Aguilar. Además de los videos que pueden verse también en el Canal del Colmex en YouTube, Said afirma que hay audios, infografías, glosarios, biografías, líneas del tiempo, entre otros materiales extra, supervisados por cada uno de los autores. Por ejemplo, en el capítulo de la Revolución hay videos inéditos de Francisco I. Madero. La presentación del volumen destaca: “La Nueva historia mínima de México es un clásico de la historiografía nacional. Lo es por abordar de manera concisa pero iluminadora episodios clave de la historia de nuestro país. Están aquí los héroes que forjaron nuestra patria y los hechos que nos han dado nuestra razón de ser. Somos lo que somos gracias a nuestro pasado. Estudiar y entender lo que nos precedió y nos ha dado identidad como mexicanos nos sitúa en las batallas sociales del presente y nos alienta a la búsqueda de un futuro mejor”. La responsable de Publicaciones del Colmex enfatiza que esta edición se suma a la oferta bibliográfica que la institución ha colocado en su portal (), entre ella el Diccionario del Español de México, coordinado por el filólogo Luis Fernando Lara. Se incluyen algunos de los títulos de la colección “Historia Mínima de” referida a otros temas y naciones y lugares del mundo. Entre ellos El yoga, de Adrián Muñoz y Gabriel Martino; La literatura mexicana del siglo XIX, de Christopher Domínguez Michael; La literatura mexicana del siglo XX, de José María Espinasa; Los derechos humanos en América Latina, de Luis Roniger; y El futbol en América Latina, de Pablo Alabarces. También se puede tener acceso desde la página