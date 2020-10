Televisa y TV Azteca engañan a su audiencia; "Canelo" ya ganó y aún no transmiten la pelea

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Televisa y Tv Azteca, las dos grandes empresas que anunciaron la transmisión de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez, omitieron decirle a sus usuarios que no pasarían en vivo el duelo más publicitado de los últimos años. La pelea que ganó con amplitud el "Canelo" Álvarez concluyó a las 23:20. Al redactarse esta nota, eran las 23:50 y la transmisión de ambas televisoras no daba inicio. "Canelo" ganó por decisión unánime el duelo. Chávez Jr. no ofreció resistencia. Todos los episodios los ganó Álvarez. La pelea se pudo ver en vivo por el canal de paga Space.