Lorenzo Servitje, un magnate de contrastes

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Lorenzo Servitje, fallecido este día a los 98 años, era un hombre de contrastes: pudo hacer de Bimbo una de las panificadoras con más presencia alrededor del mundo, aunque también fue crítico del gobierno de Enrique Peña Nieto y apegado a la ultraderecha del país. En una de sus últimas apariciones públicas, Servitje Sendra destacó que el presidente Enrique Peña Nieto “atraviesa por el peor de sus momentos” luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Luego de asistir al lanzamiento de un Código de Integridad Ética Empresarial, firmado por al menos 30 organismos privados y organizaciones civiles afines, y promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en enero de 2015, el fundador del Bimbo criticó: “Nuestro presidente está en su peor momento. Leía yo en la revista The Economist, que en estos últimos años en América Latina no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento social… la realidad actual de México está triste en crecimiento económico y valoración del desempeño de la figura presidencial”. Después de la muerte del magnate, la popularidad de Peña Nieto ha caído aún más, y de ese país con crecimiento económico a tasas superiores de 5%, que creía ideal Servitje Sendra, apenas se ronda el 2%, al tiempo que Bimbo, encabezado por Daniel Servitje Montull, enfrenta un entorno complicado tanto en México como en el exterior. Otro ejemplo del perfil contrastante de Lorenzo Servitje fue cuando el dueño de Bimbo impuso un boicot publicitario al entonces CNI Canal 40 en 1997, que denunció los abusos sexuales de Marcial Maciel, líder fallecido de los Legionarios de Cristo. No obstante, años después, en 2010, trató de justificar su postura en una carta dirigida al periodista, entonces colaborador de la revista, Miguel Ángel Granados Chapa, quien en su columna Interés Público y titulada “¿Y don Lorenzo no tendrá nada que decir?” cuestionó al magnate sobre su relación con Maciel. “No conocí a Maciel, nunca lo traté y no pretendí defenderlo. Cuando supe que la televisora tenía el proyecto de hacer una transmisión sobre su conducta, ante lo monstruoso de los hechos que se le atribuían, decidí que no siguiéramos adelante en los planes publicitarios con el Canal 40. Sin aceptar como verdadero lo planteado, dije que no me parecía que debiera mostrarse la miseria humana con fines comerciales o de morbo. Además debo precisar que no encabecé ningún boicot contra la televisora como consecuencia de mi decisión”. Así buscó cerrar ese capítulo el empresario nacido en la Ciudad de México en 1918, pero también quedaron expuestas sus relaciones con la derecha más extrema en el país. De hecho, el apellido Servitje tiene que ver con la creación de grupos como el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, del que don Lorenzo era presidente honorario vitalicio y fundador. Mientras que la familia también estaba inmiscuida en la Unión Social y Nacional de Empresarios Mexicanos, afiliada a la Red Internacional de Empresarios Católicos. No en balde Servitje Sendra fue ferviente lector de Federico Ozanam, figura del laicado católico del siglo XIX y quien sentó las bases del nuevo pensamiento social defendiendo la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres.Lorenzo Servitje supo cómo expandir su panificadora. De acuerdo con la revista Forbes, la familia Servitje ocupa el lugar número siete entre el Top 10 de las familias más ricas del país con 4 mil 665 millones de dólares. Le anteceden Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères, Eva Gonda de Rivera y familia; María Asunción Aramburuzabala, y Juan A. González Moreno. En su lista de los más ricos del país, Forbes reconoce que “la expansión internacional del grupo Bimbo ha sido trepidante”. Sólo en las últimas dos décadas ha adquirido 36 empresas, incluido el anuncio reciente de compra de la canadiense Italian Home Bakery (IHB). Del conjunto de adquisiciones, la mayor inversión fue para adquirir George Weston Foods, cuyo monto fue de 2 mil 380 millones de dólares; el segundo mayor desembolso fue para hacerse de Canada Bread en 2014, por mil 830 millones de dólares canadienses. Hay más. A 70 años de su fundación, Grupo Bimbo hoy tiene presencia en 19 países en los continentes Americano, Europeo y Asiático, y atiende un mercado de mil 500 millones de consumidores a través de 103 marcas y opera con 153 plantas. En 2015 la compañía invirtió 650 millones de dólares para renovar las plantas en todos sus mercados, y destinará otros 54 millones a la construcción de una nueva fábrica y un centro de distribución en Argentina. También llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Panrico en España y Portugal (el negocio de pan de caja con marca no está incluido en el acuerdo), en 190 millones de euros.El fundador de Grupo Bimbo fue gerente de la pastelería El Molino de 1937 a 1945. Asimismo, fungió como director y presidente de Bimbo en el periodo de 1963 a 1994. Como parte de su formación académica, participó en el curso de Alta Dirección de Empresas en el IPADE y fue maestro en esta institución. Además, hizo algunos estudios de letras en la UNAM. A lo largo de su carrera empresarial, asumió diversas responsabilidades vinculadas con el gremio, como ocupar el cargo de segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (1965); vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (1982-1985), por lo que le tocó asistir a las reuniones de firma de los Pactos de Estabilidad Económica; presidente del Consejo Nacional de la Publicidad (1986-1987), y presidente de la Comisión de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial (1986-1992). Por si fuera poco, fue miembro de la Comisión de Salarios Mínimos (1964-1965), socio de la Central de Servicios Populares AC (1964), presidente nacional de la Unión Social de Empresarios de México (1965- 1966). Concibió, fundó y fue presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (1969-1973), así como socio fundador del Instituto Mexicano de Estudios Políticos (1969). Como consejero, participó en diversos bancos e instituciones: Banco Nacional de México (1974-1982), Grupo Industrial Trébol, Banco del Atlántico, International Finance Corporation (con sede en Washington); además fue fundador y Consejero del Centro Cívico de Solidaridad.