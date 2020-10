Extesorero de Q. Roo aprehendido, un poblano "chapulín" y de "negocios"

CANCÚN, Q. Roo. (apro).- Cuando Juan Melquiades Vergara Fernández inició su gestión como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) con el actual gobernador Carlos Joaquín González, grupos “nativistas” de Chetumal, la capital del estado, reprocharon que fuera originario de Huachinango, Puebla. En su defensa, el entonces funcionario sostuvo que era uno más de miles de inmigrantes que llegaron a Cancún desde 1992. No obstante, pocos conocían los negocios que acumuló durante sus 25 años de “cancunense”. Su único negocio conocido era el canal de televisión por cable “México Travel Channel”, con sede en Cancún. En 2016, Vergara Fernández se inscribió como precandidato del PRI a la alcaldía de Huachinango, pero no pasó del proceso interno priista. También se le relacionó con el exgobernador, Joaquín Hendricks Díaz, como socio en “México Travel Channel” por recibir convenios publicitarios de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), incluso en la administración de Roberto Borge. Además, se le vinculó con el exgobernador de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat, procesado por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. En ese caso, se le acusó de “blanquear” dinero del exmandatario ya expulsado del PAN. En las campañas para gobernador en 2016, Juan Melquiades Vergara apareció en el equipo de campaña de Carlos Joaquín, quien había roto con el PRI para ser candidato a gobernador de la alianza UNE -del PAN y PRD-, aunque no se afilió. Cuando el aspirante ganó, su aliado formó parte del equipo de transición y, más tarde, fue designado titular de Sefiplan. Carlos Joaquín recibió la administración estatal en una severa crisis financiera, con una deuda de 22 mil millones de pesos y un déficit de dos mil 500 millones de pesos. Como una de sus principales tareas, Vergara Fernández tuvo la renegociación de la deuda estatal, que implicó aparentemente reducir los intereses, pero ampliar los plazos del pago del principal. El pasado 8 de enero, el funcionario renunció a la Secretaría y el 15 de enero se inscribió como precandidato a diputado federal por Cancún, como cuota del PRD en la coalición “Por México al Frente”. Este viernes, fue detenido cuando se disponía acudir a acto de precampaña en ese destino turístico.