Mario Luna y Priscila Pacheco: activistas mexicanos en riesgo

Los mexicanos Mario Luna y Priscila Pacheco se encuentran en España invitados por programas de acogida para activistas de derechos humanos y periodistas en riesgo. Mario Luna, dirigente de las autoridades tradicionales del pueblo yaqui en Sonora, ha sido encarcelado y enfrenta persecución y acoso por su resistencia a un megaproyecto que afecta el acceso al agua de su comunidad. Priscila Pacheco es hija del periodista Francisco Pacheco, asesinado en Taxco, Guerrero, en abril de 2016 sin que su caso haya sido esclarecido. En el episodio 7 del podcast Europafocus conversamos con ambos desde su refugio temporal europeo. Música (por orden de aparición): -Un rêve (con Mar de sombra): Mientras caía junto a luciérnagas (México) -Otha: I’m on top (Noruega) -Naerlot: Lily of the valley (México) *Música cortesía directa de los artistas para este podcast. Crestomatía (noticia del asesinato de Francisco Pacheco): Univisión Noticias