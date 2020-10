Renunciaron al gabinete los que 'eran más partidarios del modelo neoliberal”: AMLO

También puedes leer: CEAV, los entretelones de una renuncia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin personalizar, afirmando que son pocos y los puede contar con la mano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que quienes han renunciado, es porque eran más partidarios del modelo neoliberal. Luego de la renuncia de Javier Jiménez Esprú a la secretaría de Comunicaciones y Transportes ( SCT ), en 20 meses el gobierno de López Obrador acumula tres dimisiones de secretarios de estado, pues primero se fue, Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Medio Ambiente y luego, Carlos Urzúa de Hacienda.A dichas renuncias se han sumado las de titulares de organismos y entidades por desacuerdos con las políticas del sexenio en distintos momentos: la del hoy extitular de del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén; de Aduanas, Ricardo Ahued; de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez; de la Comisión para Atender la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa y de la Comisión Para Prevenir la Discriminación, Mónica Maccise. López Obrador, fue cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina y, en respuesta, dio una amplia disertación sobre “la trasformación” y los cambios que realiza, revindicando las formas de hacer política, dejar atrás las injusticias, corrupción y privilegios, establecer una auténtica democracia, un gobierno incluyente, entre otras expresiones relacionadas con su pensamiento de proyecto de nación.“Los que se han ido -algunos, muy pocos-, se han ido porque no están de acuerdo con el proyecto nuestro. O sea eran más partidarios del modelo neoliberal. Y han hecho bien porque es honesto. Hay una actitud sincera, honestidad intelectual y política, para decir no estoy de acuerdo”. Expresó que entre los que han renunciado hay quienes no creían en su política de austeridad, en que el principal problema de México es la corrupción; que estaban en desacuerdo con que “primero los pobres”, o con la promoción estatal del desarrollo y las políticas sociales. “Parece mentira pero hay quienes no están de acuerdo con eso”, dijo.Sin embargo, destacó la permanencia de la mayoría en la administración, por las convicciones sobre “la transformación”. Inclusive, consideró que hay quienes podrían estar ganando más –recordando que ahora ganarán menos por austeridad—y aun así mantienen el entusiasmo. “Es todo un pensamiento. Entonces si no se cree en eso y no se está de acuerdo, no hay por qué estar participando en un gobierno como el nuestro. Pero la mayoría está consciente de que necesitamos cambiar las cosas en el país como se está haciendo”, concluyó.