"Nada ha cambiado. Sigue la misma mierda que denunciaste", dicen a Regina Martínez en obituario

XALAPA, Ver. (apro).- En vísperas del Día de Muertos y pasados seis meses del asesinato de la corresponsal deen Veracruz, Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril, periodistas recordaron el crimen con un obituario a través de las redes sociales. Guillermo Manzano, exeditor del periódico Horas Extras y extrabajador del periódico AZ, escribió un obituario dedicado a la corresponsal de este semanario, en el cual denunció que la corrupción, la simulación y la inseguridad en Veracruz continúan igual o con mayor intensidad que cuando fue asesinada Martínez Pérez en su domicilio de la capital veracruzana. Este obituario ha sido replicado en varios portales informativos de Veracruz y compartido en redes sociales. “Como verás nada ha cambiado desde tu ausencia. Siguen las intimidaciones. Sigue la ineptitud oficial. Sigue la soberbia institucional (soberbia que trata de ocultar carencias, complejos y traumas). Sigue la simulación. Sigue el premio y castigo con dinero. Siguen orejeando los palurdos convertidos en jefes. En fin, sigue la misma mierda que denunciaste, exhibiste y documentaste. Pero también sigue la esperanza. Esa aún no muere”, señaló Manzano en el obituario. A manera de charla con la corresponsal asesinada, el periodista, hoy retirado de los medios convencionales, le cuenta a la corresponsal deen Veracruz, que varios de sus colegas han tenido que salir del estado, por presiones y amenazas del aparato gubernamental. “Quizá ahora que vengas extrañarás a compañeros y amigos tuyos. Ya no están. Se fueron de Veracruz y del país. Huyeron. Tenían miedo de morir. De ser asesinados. Tuvieron miedo de quienes viven de nuestros impuestos. Por eso se fueron. Porque no creen en el discurso oficial, ni en comisiones de protección a periodistas, ni en fiscalías especiales, ni en comisiones de derechos humanos, ni en nada que tenga tufo oficial. Porque para no creer basta ver la uniformidad informativa que ‘trabajan’ los dueños y prestanombres de medios de comunicación. Normal, dirías tú, en un gobierno y un gremio que se revuelca en el copro social”. En su blog denominado “Ojo de Gato”, Manzano le pide a Regina Martínez pasar por su altar el Día de Muertos, para recoger el número más reciente del semanario. “Aunque no fuimos amigos (como muchos que hoy pregonan ese privilegio) compartimos por un tiempo la redacción, el cigarro y el café. Por eso, ahora que vengas de visita, por favor pasa por casa. Ahí, junto a la veladora encendida encontrarás el último número de, un par de cigarros y una taza de café. No hace falta más para volver a platicar. Hace seis meses te mataron. Hoy lo sé: tus asesinos gozan de cabal salud”, agregó el periodista. A seis meses de la muerte de Regina Martínez, Guillermo Manzano también le cuenta a la corresponsal que hubo mayor indignación en los medios oficiales y en el gobierno de Javier Duarte por los dos “huevazos” que integrantes del movimiento #YoSoy132 lanzaron a la periodista de Televisa, Adela Micha. “Por cierto, enterada estás que en nuestro estado la clase gobernante condenó los ataques a la libertad de expresión. La violencia contra periodistas y la intolerancia de grupos hacia quienes ejercen la función de informar. A dicha condena se sumaron el gobierno federal, Televisa, decenas de opinólogos, columnistas, articulistas y caricaturistas de México, Veracruz y Xalapa. La causa: un par de jóvenes osaron aventar dos huevos a Adela Micha. Uno dio en su pecho, el otro ni la rozó. Y este ataque es y ha sido imperdonable. ¿Por qué te ríes…?”, señaló Manzano. El exeditor de Horas Extras también le comenta a Regina Martínez que muchos de los colegas que asistieron a su velorio y posterior entierro, ya han sido tentados por las prebendas del gobierno de Veracruz. “Podrás constatar cómo aquellas y aquellos que lloraron por tu muerte te han olvidado. Algunos, incluso, disfrutan de viajes al extranjero a cargo del erario. Pero bueno, dirás que es normal en un gobierno y un gremio que se sustenta de la corrupción. De nuevo tienes razón”.