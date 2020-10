"La democracia está de luto", lamentan ONG de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) consideró que tras la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, “la democracia está de luto ante el clima de violencia e impunidad que ocurre contra los comunicadores en México”. En una misiva, el organismo no gubernamental, expresó que cualquier palabra de condena, indignación y exigencia tras el asesinato de la reportera Regina Martínez en Xalapa podría parecer infructuosa, máxime cuando ha ocurrido en la entidad considerada entre las zonas más riesgosas para ejercer la práctica del periodismo a nivel mundial en la etapa reciente. Expresó que en los últimos 10 años en Veracruz han sido asesinados 12 periodistas y tres más se encuentran desaparecidos. A la cifra anterior se suman las amenazas, agresiones y violencia sufrida por los periodistas locales y hasta los que llegan a realizar su trabajo desde diferentes entidades de la República. La Fundalex reiteró que el periodismo en México es ya una profesión de alto riesgo, donde la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia al alza. Este tipo de actos y la total impunidad con que se cometen, sumen a México en una espiral que día a día acota la libertad de expresión y amenaza convertir a nuestro país en un pueblo desinformado y sin voces críticas. La Fundación para la Libertad de Expresión se solidarizó con los familiares de la reportera Regina Martínez, quien fuera corresponsal de la revista Proceso y el portal e-consulta desde Xalapa, así como con los periodistas veracruzanos. Por su parte, desde Chiapas, la Red de Defensoras del cual forma parte el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas condenó el crimen y exigió se castigue a los responsables y no sea un caso más que quede en la impunidad en México. Martha Figueroa Mier, coordinadora del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, dijo que no queda más que seguir sumando e indignarnos ante este nuevo caso. “Difundimos para organizar y convocar a acciones para exigir justicia y alto a la impunidad. Para qué sirven las leyes que impulsamos si nacen junto con crímenes a las mujeres, a periodistas, a defensoras”, dijo Figueroa Mier. Expuso que esta nueva agresión atenta contra la vida de todas las mujeres: “no sólo nos priva de la compañera Regina en Veracruz, sino que afecta el trabajo de activistas, defensoras y más. Vamos a seguir exigiendo justicia y denunciando a quienes son responsables de este nuevo crimen”.