"Quieren acabar con la libertad de expresión": López Obrador

OAXACA, Oax. (apro).- El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista, es una señal más de que el régimen está podrido y que quieren acabar con la libertad de expresión. Sin embargo, dijo, “aún con este dolor, tenemos que seguir luchando para garantizar las libertades y transformar al país”. Al arribar a esta ciudad, el abanderado del PRD, PT y Movimiento Ciudadano calificó de lamentable el asesinato de la periodista Regina Martínez. Es un crimen más pero muy doloroso”. Recordó: “Conocí a esta periodista honesta, limpia, me consta y (con este crimen) están queriendo atentar, acabar, con la libertad de expresión pero tenemos que seguir luchando para garantizar libertades y transformar al país”. Luego de lamentar los asesinatos de todos los periodistas que han muerto en ejercicio de la libertad de expresión, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal insistió en que esta “es una señal más que este régimen está podrido”. Antes de presidir un mitin en la Fuente de las Ocho Regiones, López Obrador también se refirió al caso de Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira, que fue acusado ante distintas cortes por autoridades federales de Estados Unidos y del estado de Texas por lavado de dinero. Según la agencia Notimex, Tom Kelly, vocero de la Oficina del Procurador General de Texas, el extitular del Servicio de Administración Tributaria del Estado (SATEC) es buscado bajo cargos de lavado de dinero y enrolamiento en una actividad criminal organizada. Manifestó que “es más de lo mismo de lo que pasó en Oaxaca y otros estado del país. Es un régimen de corrupción, descompuesto, podrido, el que impera en el país, es por eso nuestra lucha porque queremos un cambio verdadero”. Al ser cuestionado respecto a que en Oaxaca no ha llegado un cambio con el gobierno de Gabino Cué, opinó que “sí se ha avanzado en Oaxaca. Y ustedes son hombres y mujeres honestos que sabe bien que ya no es lo mismo del régimen autoritario (de Ulises Ruiz Ortiz). En cuanto a su compromiso con Oaxaca, dijo, que de ser presidente centrará su atención en este estado y pavimentará todos los caminos que comunican a las cabeceras municipales que carecen de vías dignas.