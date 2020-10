"Todos somos Regina", claman reporteros y universitarios en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Decenas de reporteros, estudiantes y académicos marcharon esta mañana por el centro de esta ciudad, en protesta por el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y en demanda del cese de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación. Convocada la tarde del domingo 29 a través de las redes sociales, la manifestación partió del jardín Núñez, avanzó por la calle Madero y concluyó ante al edificio del palacio de gobierno, en cuya explanada frontal fue colocada una cruz con veladoras encendidas. Durante el trayecto fueron mostradas pancartas con fotografías de la periodista asesinada y consignas como “Todos somos Regina”, “No se mata la verdad matando periodistas”, “Defender a Proceso con la vida” y “Basta de impunidad en asesinatos contra periodistas”, entre otras. Al concluir el recorrido, los participantes firmaron e hicieron suyo el pronunciamiento contra la violencia hacia los comunicadores realizado el domingo en el mitin de la Ciudad de México, dirigido al presidente Felipe Calderón, a la procuradora general de la República, Marisela Morales; al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al procurador de esa entidad, Felipe Amadeo Flores. En el documento se ubica el homicidio de Regina Martínez como un síntoma de una de las peores épocas para el ejercicio periodístico en el país, con más de 70 asesinatos, desapariciones y amenazas de muerte sumadas a lo largo de este sexenio y, según la organización Artículo 19, con 172 casos de amenazas y agravios contra comunicadores sólo en 2011. Entre los participantes en la protesta hubo miembros de las organizaciones Periodistas y Comunicadores de Colima AC, Club de Reporteros de Colima AC y Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), así como catedráticos y estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Juan Ramón Negrete Jiménez, secretario regional de la Zona Occidente de la Fapermex, recordó que hace apenas nueve días el gremio periodístico lamentaba el asesinato de los periodistas Héctor Javier Salinas Aguirre y Javier Moya Muñoz, en la capital del estado de Chihuahua, y ahora “sufrimos el cobarde asesinato de la colega Regina Martínez”. Dijo que con este último crimen, la cifra de periodistas y comunicadores asesinados del 2000 a la fecha se eleva a 104 homicidios, de los que 88 han sido cometidos contra reporteros, ocho contra trabajadores de la prensa, seis familiares y dos amigos de comunicadores, además de 14 desapariciones forzadas. Negrete Jiménez advirtió que ante la grave situación que vive el país y, en particular, el gremio de comunicadores, la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap-México), Fapermex y Club Primera Plana exigen la atracción inmediata de las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio de Regina Martínez. “Demandamos que se agoten todas las líneas de investigación que permitan dar con los autores intelectuales y materiales de este cobarde asesinato y se aplique todo el rigor de la ley”, añadió. Por su parte, Sergio Uribe Alvarado, reportero que cubre información policiaca en el Diario de Colima, denunció que no existe seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad. “Desde luego que no hay protección —aseveró—, porque sales a la calle y ya vas con la tenebra, con el estrés de lo que pueda pasar, todo mundo anda checando para dónde te mueves, con quién hablas… nadie te dice que no escribas esto, pero sí te están intimidando, te están poniendo ciertas reglas”. Indicó que hace dos meses fue amenazado por personal del Ejército, en tanto que en 2010 sufrió actos intimidatorios por parte de elementos de la Secretaría de Marina mientras realizaba una cobertura informativa para el periódico en que labora. Uribe Alvarado se quejó de que es muy “desgastante estar lidiando con los elementos de las fuerzas de seguridad”, quienes lo han agredido verbalmente y hasta han llegado a encañonarlo para tratar de impedirle que cumpla con su labor periodística.