Corresponsales de Proceso sobre asesinato de Regina: "queremos la verdad y justicia"

A LA OPINIÓN PÚBLICA. Nosotros, los corresponsales y colaboradores de Proceso en México y en el extranjero, expresamos profunda tristeza y consternación por el asesinato de nuestra amiga y compañera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz, ocurrido el sábado 28 de abril en Xalapa. Pero sobre todo, estamos indignados por la forma tan vil como le fue arrancada la vida. Este golpe nos toca en forma directa. Y no puede entenderse sin el entorno de descomposición institucional en el país, de corrupción, de criminales ensoberbecidos e impunes, de alarma y miedo social, todo ello derivado de una terca y fallida guerra contra el crimen. En este escenario de ausencia de la normalidad democrática en México, ninguna autoridad puede decir de frente a los periodistas de Veracruz y a lo largo y ancho del país, como nosotros, que existen las garantías para informar. Regina, nuestra querida amiga, era una periodista muy comprometida, profesional, intachable. Eso, la pudo haber convertido en una profesional incómoda. Hoy vemos, con mucha satisfacción, que sus colegas en Veracruz, sus alumnos, sus fuentes, coinciden con nosotros en valorar y resaltar las muchas fortalezas de Regina. Pero repudiamos que esos colegas estén laborando bajo elevadísimos riesgos. Nosotros, los corresponsales y colaboradores nacionales e internacionales de Proceso, estaremos atentos, como lo ha hecho patente la empresa, en que no haya intentos para apartar de la verdad una investigación que debe encontrar a quien o quienes sean autores del asesinato de Regina. Que quede claro: Queremos la verdad y, sobre todo, la debida justicia. No el olvido y la impunidad. No nos quedaremos callados. Nos oponemos, rotundamente, a que el caso de Regina, como el de otros muchos colegas en el país que han sido asesinados, secuestrados, intimidados o exiliados, acabe siendo solo estadística. Como todos ellos, Regina merece una respuesta institucional efectiva y de ello hacemos responsables al gobierno federal y al de Veracruz. Como amigos de Regina, seremos rigurosos en honrar su memoria y, por ello, el primer paso es demandar una investigación puntual, que lleve ante la justicia a los culpables de su muerte. Todos somos Regina. México, D.F., a 1 de mayo del 2012. Atentamente Los Corresponsales y Colaboradores: Rosa Santana, Pedro Zamora, Isaín Mandujano, Verónica Espinosa, Ezequiel Flores, Felipe Cobián, Francisco Castellanos, Luciano Campos, Pedro Matías, Armando Guzmán, Ma. Gabriela Hernández, Alejandro Gutiérrez, Anne Marie Mergier, J. Jesús Esquivel, Gloria Reza, Alberto Osorio M., Jorge Covarrubias, Luis Lozano, Emilio Godoy, Jean Paul Guzmán, Témoris Grecko, Francisco Olaso, Cynthia Rodríguez, Juan José Dalton, Francisco Marín, José Luis Sanz, Marta Durán de Huerta, Oswaldo Zavala, Adrián Foncillas, Guillem Martínez Pujol, Juan Gasparini, Marco Appel, Leonardo Boix, Pablo Giuliano, Velia Jaramillo, Orlando Pérez, Elisa Reche, Jesús Aldabi Olvera y Andrés Cañizález.