Obispo Arizmendi exige castigo para asesinos de Regina Martínez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, exigió castigo a los responsables de la muerte de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Asimismo, lamentó que en sigan ocurriendo crímenes impunemente por todo el país, y reprochó que los asesinos actúen libremente cuando más policías y militares vigilan las calles. “Lo más lamentable no es que (la víctima) sea una persona de una revista importante en el país, sino que sigan sucediendo casos a pesar de que haya más policías o Ejército. El Papa (Benedcto XVI) decía que mientras que no haya una conversión del corazón, ni con más ejército, ni con más policías se evitarán, lamentablemente, estos casos”, dijo Arizmendi Esquivel. Señaló que el homocidio de Regina Martínez tiene que ser una llamada de atención para que, primero, nos cuidemos más, y urgió a las autoridades a cumplir con sus obligaciones que tiene hacia la sociedad. “Las autoridades tendrán que hacer su papel para tener más cuidado y más vigilancia protegiendo a algunas personas que están más vulnerables o más expuestas a algún tipo de venganzas o atropellos. En ese sentido, en todo mundo, los periodistas están expuestos a algunas vejaciones”, dijo el prelado. Según Arizmendi, las investigaciones deben conducir a los móviles que llevaron a los homicidas a cometer este crimen. “A veces son formas de silenciar a alguien, cuando sus reportajes son molestos a los demás. Los medios de comunicación deben ser justos en sus notas. La sociedad tenemos que aprender la verdad, aunque a veces nos duela.” Campesinos condenan el crimen Por su parte, organizaciones campesinas y agrarias como la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y las organizaciones Campesina (OCEZ) y Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) condenaron el asesinato de la periodista. Exigieron que se investigue sean castigados los responsables y se haga justicia. A nombre de las agrupaciones, César Gómez Alfaro, dirigente de la OPEZ-Movimiento Nacional de Liberación, dijo que este crimen “atenta en contra de la libertad de expresión y se suma a la ola de represión en contra de los defensores de los derechos humanos y de los dirigentes de las organizaciones”. Televisa reacciona Por la noche, en su noticiero estelar, la empresa Televisa, a través del conductor Joaquín López Dóriga, dio a conocer un comunicado de prensa de los medios que el 24 de marzo del 2011 firmaron el “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”, entre ellos la misma televisora. Expresó en nombre de los medios firmantes (Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Radio Centro, RASA, ACIR, IMER e Imagen, así como los diarios Milenio, Excélsior y El Universal) su repudio y condena por el asesinato de Regina Martínez, y recordó que ninguno de los cinco homicidios de periodistas en Veracruz ha sido detenido. Asimismo, confió en que este casó si sea resuelto y no quede en la impunidad como lo anteriores.