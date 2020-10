Asegura gobierno de Duarte que "hay avances" en caso Regina pero no dice cuáles

XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno de Javier Duarte sigue “varias líneas de investigación” en el caso de los ocho periodistas asesinados en la entidad, aseguró Gina Domínguez Colio, directora de Comunicación Social. Durante una reunión con representantes de la prensa en la ciudad de Córdoba, la funcionaria estatal señaló que si bien la diversidad de líneas de investigación “hace más compleja” la entrega de resultados, todos los casos siguen abiertos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sobre el caso particular de la corresponsal de, Regina Martínez, asesinada el pasado 28 de abril en la ciudad de Xalapa, aseguró que hay avances “y una línea concreta sobre la agresión sufrida”. Luego de que la víspera el procurador general de Justicia, Amadeo Flores Espinoza, evitó a la prensa para no hablar del tema, Domínguez Colio se reunió este miércoles con reporteros y columnistas de la ciudad de Córdoba, y la semana pasada lo hizo con los de Coatzacoalcos. En ambos encuentros la vocera aseguró que el gobierno del estado ofrecerá ayuda y atenderá de inmediato a periodistas que soliciten apoyo por temor a una agresión. Y reiteró que hasta el momento ni un solo periodista, comunicador, columnista, reportero o fotógrafo ha solicitado apoyo o garantías para el libre ejercicio del periodismo. Sobre los avances en los asesinatos de los periodistas de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda Ordaz; Gabriel Huge, exreportero gráfico del mismo medio; Esteban Rodríguez, del periódico AZ; Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Guillermo Luna, de Veracruznews, así como el de Regina Martínez, señaló: “Los crímenes contra periodistas en Veracruz no se han cerrado, se siguen varias líneas de investigación. En materia de procuración de justicia hay avances, mientras que los casos que hemos puntualizado pudieran tener relación con la delincuencia organizada, son atendidos por la Procuraduría General de la República”. Los acercamientos de la vocera con reporteros de las distintas regiones del estado se dieron luego de que se dio a conocer el nuevo éxodo de comunicadores de la entidad. Además, columnistas de portales digitales aseguraron que la propia Gina Domínguez ha telefoneado a directores de información y a reporteros de la fuente policiaca, para decirles que si “hay trato, relación, amistad o contubernio” de algún comunicador con el crimen organizado, es mejor que se vayan del estado porque el gobierno de Veracruz no puede ofrecer garantías. En lo que va de la administración de Javier Duarte, ocho comunicadores han sido asesinados en Veracruz. Y continúan impunes los asesinatos de Raúl Gibb Guerrero, director de La Opinión de Poza Rica; Roberto Marcos, director del semanario Testimonio, y Adolfo Sánchez Guzmán, excorresponsal de Televisa Orizaba, ocurridos en sexenio de Fidel Herrera Beltrán.