Autoridades, sin voluntad para esclarecer asesinato de Regina Martínez: Freedom House

DURANGO, Dgo. (apro).- El periodista argentino Darío Fritz, representante de la organización promotora de los derechos humanos y libertad política Freedom House, acusó falta de voluntad por parte de los gobiernos mexicanos –federal y estatales- para resolver los crímenes sufridos por periodistas en los últimos años. De gira en la ciudad de Durango para su participación en un seminario sobre Libertad de Expresión, calificó como “muy crítica” la situación que se vive en México en materia de periodismo. Fritz descartó la falta de capacidad de los gobiernos mexicanos para resolver los crímenes. “Lo que no hay es voluntad”, remarcó. “No vemos actitud política para resolver estos crímenes; está claro que hay un centenar de casos de asesinatos y desapariciones desde antes de 2000 y no hay ni uno resuelto”, lamentó. Refirió el ejemplo de Veracruz, donde “no se puede hacer periodismo, pues hay una persecución que tiene que ver con el narcotráfico y que tiene que ver con el Estado”. Señaló que en dicha entidad “está tomada la libertad de expresión, como lo está también en Tamaulipas”. Se refirió al asesinato de Regina Martínez, corresponsal deen Veracruz, en el que, opinó, no parece existir voluntad para un trabajo conjunto entre la Procuraduría General de la República y el gobierno de ese estado. De entrada, el representante de Freedom House acusó que el gobierno estatal no quiere compartir la información del caso con el Federal. Este, por su parte, tiene una limitación legal para intervenir. Hizo referencia al informe más reciente del organismo que representa, publicado este mismo año, en el que se clasifica a México como un país “No libre” para ejercer el periodismo, categoría en la que se mantiene desde 2010. Sobre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, opinó que está atada de manos en materia presupuestal y legal: “Los últimos dos fiscales han tratado de comportarse como tales, pero el tema es que esa fiscalía no tiene herramientas legales para actuar ni presupuesto. Tiene 3 millones que solo sirven para pagar la nómina”. Darío Fritz señaló, además, que la respuesta nacional ante los atentados contra periodistas no ha estado a la altura de la registrada en otros países con problemas parecidos. “Ante una situación similar en Colombia hubo páginas en blanco y noticieros sin contenido. Falta unión y respuesta”, sentenció.