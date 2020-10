Caso Regina, un mes y nada

XALAPA, Ver. (apro).- A un mes del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no ha dado con los responsables del crimen. Pese a la coadyuvancia de la propia revista y de la Procuraduría General de la República (PGR), la PGJE todavía se encuentra en la realización de peritajes, lo que ha retrasado no sólo la identificación del autor material, sino los motivos del asesinato, ocurrido la madrugada del sábado 28 de abril en la casa de la periodista, en esta ciudad. A las pocas horas de los hechos, la necropsia estableció que el asesinato ocurrió por asfixia, pero después de más de cuatro semanas aún hay indagatorias técnicas pendientes. Durante las primeras dos semanas, la PGJE se concentró en la idea del robo y orientó las investigaciones en los vecinos por ser “un barrio bravo”, según dijo el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. El gobierno estatal descartaba así la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de la corresponsal de la revista, a pesar de que los autores del asesinato se llevaron su computadora y sus dos teléfonos celulares. El pasado jueves 24, la vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez, informó que “había avances en la investigación”. Pero durante una reunión con funcionarios de la PGR en la que Apro le pidió información sobre esos “avances”, el procurador aseguró este lunes que se trató de una “mala interpretación” de la prensa local. Dijo que la única encargada de informar sobre el caso es la directora general de Investigaciones Ministeriales, Consuelo Lagunas Jiménez, quien hasta ahora no se ha referido públicamente al caso. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, participa desde el 30 de abril como coadyuvante, pero hasta este lunes no había obtenido toda la información que le solicitó a la Procuraduría estatal. Además de la dilación, la PGJE ha dicho que no puede entregar toda la información por diferencias en los protocolos con la PGR. El Código de Procedimientos Penales del estado impide la realización de algunas diligencias como lo ha solicitado la fiscalía especial de la PGR, dijo este lunes Lagunas Jiménez.