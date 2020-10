Caso Regina: exige red europeo-mexicana investigación exhaustiva e imparcial

MÉXICO, D.F. (apro).- La red europeo-mexicana Initiative Mexiko calificó de “aterradora” e “indignante” la noticia del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revistaen Veracruz, al tiempo que exigió una investigación exhaustiva e imparcial, que permita dar con los autores intelectuales y materiales de este crimen y llevarlos a juicio. En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el organismo externó su preocupación porque “parece que en México no existe sólo la mafia del narcotráfico, sino también la de otra gente en el poder que se interesa en callar a las personas que se comprometen valiente y públicamente con la libertad de expresión y la promoción de los derechos humanos”. El documento, firmado por Harald Ihmig, resalta que este asesinato contraviene la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y destaca la necesitad de su aplicación efectiva, para que no resulte sólo un papel más. De entrada, esta red con sede en Hamburgo, Alemania, manifestó su satisfacción porque la Cámara de Diputados aprobó, el pasado 30 de abril, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Esta aprobación por unanimidad nos da la esperanza de que el gobierno mexicano acabe con la situación intolerable de violencia cotidiana, en la que ya no existe respeto por la vida. En estas circunstancias, los periodistas y los defensores que incomodan a ciertos intereses son las principales víctimas de una persecución sangrienta, intimidadora y extraordinaria, a escala mundial”, puntualizó. Sin embargo, menciona que le entristeció saber que el 28 de abril, la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista, fue encontrada sin vida en su domicilio en Xalapa, presentando golpes contusos en el rostro y el resto del cuerpo. Según el comunicado del procurador, “aparentemente la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento”. “Regina Martínez estuvo comprometida con la defensa de la tierra de pueblos indígenas, había denunciado la corrupción de los gobiernos priistas, principalmente la de Fidel Herrera Beltrán. También había exhibido la violación de la indígena Ernestina Ascencio. Recientemente publicó información acerca del arresto de nueve policías municipales sospechosos de vínculos con el narco y estaba investigando la presencia y la actividad del crimen organizado”, reseñaron. Esta red comprometida con los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en México, hizo hincapié en estadísticas de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que cuenta 106 periodistas asesinados de 1987 a 2010. Y para 2011, Reporteros Sin Fronteras (RSP) registró 11 homicidios más y otros dos desaparecidos, además de una decena de profesionales que tuvieron que optar por el exilio. De igual forma, hace mención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que documenta que fueron asesinados 76 periodistas de 2000 a la fecha, 12 de ellos en Veracruz desde 2002. Además que hay tres comunicadores desaparecidos desde 2003, y dos periodistas foráneos fueron agredidos allí por agentes policiales de la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río en 2010 y por la Ministerial en 2011, respectivamente. La red considera que la falta de protección y la impunidad de crímenes hacen de México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y Veracruz se cuenta entre los estados con más violencia contra periodistas. Finalmente, Initiative Mexiko exigió a las autoridades responsables de procurar un Estado de derecho hagan valer la ley recientemente aprobada, para hacer efectiva la protección de las personas en riesgo por su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y con el bienestar del país, y para acabar con la situación de violencia desenfrenada e impunidad.