"Aclaran" asesinatos de cuatro periodistas en Veracruz... de Regina, nada

XALAPA, Ver. (apro).- El fiscal de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza, aseguró que han sido esclarecidos los asesinatos de cuatro periodistas y una trabajadora administrativa de un diario, con la detención de una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a ello, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció este día que ya atrajo la indagatoria sobre el caso, por lo que emprenderá su propia investigación. Para la dependencia federal no basta la confesión de uno de los presuntos homicidas, por lo que solicitó a la PGJE el expediente del caso y las pruebas recabadas en torno a esos asesinatos. El pasado 3 de mayo, en un canal de aguas negras de Boca del Río, fueron encontrados los cadáveres destazados de la empleada administrativa del diario El Dictamen, Ana Irasema Becerra Jiménez; del reportero gráfico de Veracruz News, Guillermo Luna Varela; del exfotógrafo del periódico Notiver, Gabriel Huge Córdoba; y del fotógrafo del periódico AZ. Este miércoles, Flores Espinoza informó que de acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos Hernández Pulido, La Bertha –detenido por fuerzas federales el pasado 10 de agosto en Veracruz–, los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación “mataron a varios reporteros”, debido a que Luna, Huge, Esteban e Irasema fueron los causantes de la ejecución de otros periodistas asesinados por la organización delictiva de Los Zetas. El fiscal veracruzano añadió que el asesinato del editor de la sección policiaca del diario Milenio, Víctor Manuel Báez Chino, fue consumado por Juan del Ángel Torres y por Daniel Reynoso, miembros de Los Zetas. Sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal deen Veracruz; Miguel Ángel López Velazco, Misael López Solana, de Notiver; y de Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan, no hubo ni una sola línea de avance o de informes sobre las diligencias abiertas. “Las investigaciones siguen abiertas”, dijo el procurador. Amadeo Flores Espinoza informó que las recientes capturas de una célula delincuencial del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezada por Isaías Flores Pineda, El Cronos, El Rayito y/o El Maniaco, jefe de plaza en Veracruz y Boca del Río, permitió el esclarecimiento de 36 asesinatos cometidos en la zona conurbada en los últimos ocho meses. “Con Isaías Flores Pineda también fueron detenidos Claudia Medina Tamariz, César Tejeda Moreno, Pablo Arrieta Andrade, El Güero; Pedro Temiz Zapot, El Perri; Javier Benítez Grajales, El Morro Chemo; y William Malpica, El Mochis, quienes admitieron pertenecer al cártel de Jalisco Nueva Generación, y ser autores de diversos homicidios, contándose entre sus víctimas a los trabajadores y extrabajadores de medios de comunicación”, explicó Flores Espinoza. Detalló que en las declaraciones de los detenidos, las cuales quedaron asentadas ante las autoridades ministeriales federales y estatales, hay reconocimiento y aceptación plena de los homicidios, así como de la manera en cómo ocurrieron los hechos y los puntos donde fueron abandonadas las víctimas. Flores Espinoza aseguró que tanto en las agencias del Ministerio Público local y federal hay “medios probatorios” y otras pruebas incorporadas previamente a la indagatoria 519/2012/V, en donde la PGJ de Veracruz puede afirmar jurídicamente el esclarecimiento de los homicidios de Ana Irasema Becerra Jiménez, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. El otro caso esclarecido, según el procurador, es el del reportero policiaco Víctor Manuel Báez Chino, ejecutado el pasado jueves 14 de junio. Amadeo Flores expuso que dos integrantes de Los Zetas fueron los autores materiales del crimen. Sin embargo, aclaró que éstos fueron abatidos por el Ejército Mexicano durante un enfrentamiento, el pasado 19 de junio, en Xalapa. Los asesinos fueron identificados como Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso Hernández. En una conferencia de prensa donde no se aceptaron preguntas, Flores Espinosa detalló que será la Procuraduría General de la República la que atraiga los casos y el resto de la investigación por la naturaleza misma de éstos.