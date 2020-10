Comisión de Periodistas pide a Procuraduría veracruzana avances en caso Regina

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas solicitó instruir a la Secretaría Ejecutiva de dicho órgano se acuerde una reunión con la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) para conocer “el estado” y “los avances” de las investigaciones del homicidio de la corresponsal deen Veracruz, Regina Martínez Pérez, así como el de otras agresiones hacia periodistas en la entidad. Morales Vázquez pidió que todos los integrantes de dicha comisión de atención y protección a periodistas se sumen a esta iniciativa, con el fin de presionar a la PGJ a que presente los avances y resultados en el expediente de Martínez Pérez. Hace dos días se cumplieron 11 meses del brutal asesinato de la corresponsal deen Veracruz, Regina Martínez, en el interior de su domicilio. El gobierno de Javier Duarte insiste en el “robo” como único móvil del crimen, cuya resolución tiene a un homicida confeso, José Antonio Hernándezy a uno prófugo, José Hernández Domínguez,. Al momento, tanto la Agencia Veracruzana de Investigaciones como la propia Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial han hecho caso omiso de las peticiones de periodistas, amigos de Regina Martínez y del propio semanario, para conocer los avances en las investigaciones y evitar así el “carpetazo” al expediente. Morales Vázquez relató este sábado en su blog apuntesycronicas.worldpress.com que el planteamiento de solicitar la reunión a la Procuraduría de Justicia se hizo durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz realizada el pasado 16 de marzo, sin embargo, lamentó que 14 días después no haya una respuesta positiva alguna por parte de la secretaria ejecutiva de dicha comisión, Namiko Matsumuto. En su bitácora de comisionado, el periodista Jorge Morales también informa que otro planteamiento fue sobre el asunto del fotoperiodista de, Félix Márquez quien fue “criminalizado” por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, mismo que después optó por pedirle disculpas al comunicador. “Debo reconocer que -al menos en el discurso- la actitud del funcionario fue de colaboración y de reconocer su error. Incluso, me atrevo a decir que en cuanto a los compromisos de palabra, hubo la promesa de la firma de un convenio próximamente. Faltará ver que se concreten, para lo cual informaré oportunamente. Por tratarse de cuestiones de seguridad, por el momento me reservo los detalles de los compromisos”. En un texto dirigido a los periodistas de Veracruz, Morales remarca varios de los problemas, tropiezos y avances a “cuentagotas” que ha tenido dicha comisión. “Espero que a pesar de los yerros, tropiezos y varios abusos, que marcaron su inicio, la CEAPP empiece a cumplir con lo mínimo este año para lo cual fue creada, de otra manera deberá -incluyéndome- enfrentar el juicio implacable de las y los periodistas a los que invito a seguir vigilantes del desarrollo de este organismo”.