No hay orden de aprehensión contra 'El Jarocho', señalado por gobierno de Duarte como el asesino

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Diana Coq Toscanini, coadyuvante del semanarioen las investigaciones del homicidio de Regina Martínez, dijo este domingo que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) ni siquiera ha girado una orden de aprehensión en contra de José Adrián Rodríguez Domínguez,, a pesar de que lo ubica como el principal asesino de la periodista. “Estamos ante una investigación ministerial muy mal hecha, han dicho muchas cosas de Regina (rumores sobre consumo de drogas y alcohol), pero la necrocirugía salió limpia, las mandamos a periciales y lo constataron, tampoco hay pruebas contundentes de que(presunto asesino) haya estado en la casa de Regina”, explicó la abogada en entrevista en la Plaza Lerdo. Al dirigir un mensaje a periodistas, amigos de Regina, activistas y estudiantes, Coq Toscanini criticó que la propia Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara aen Mérida y posteriormente soltó el rumor de que se encontraba muerto, sin embargo, nunca mostraron el cuerpo. La abogada también recriminó que al presunto asesino confeso, Jorge Antonio Hernándezlo tengan aislado en celdas sin convivir con el resto de los reclusos, sin recibir visitas y sin tratamiento médico, pese a que es seropositivo. “La Procuraduría lo que está esperando es que se muera”, destacó la jurista. Agregó que a partir de su mensaje de este domingo frente a Palacio de Gobierno, la administración de Duarte seguramente obstaculizará su trabajo, no tan sólo en el expediente de Regina, sino en los demás casos que lleva. “Y no me importa, insisto en que la investigación del caso de Regina es una asquerosidad y deja ver con tristeza lo que son nuestras autoridades”.