"Periodistas no podemos ser rehenes de nuestro miedo": Juan Villoro

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- El periodista y escritor Juan Villoro hizo un llamado a la defensa de la palabra y a la libertad de expresión de los reporteros y escritores de México. Villoro participó en Xalapa, Veracruz –considerada por Reporteros Sin Fronteras la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo– en la marcha de protesta para exigir justicia por el asesinato de Regina Martínez, corresponsal deen el estado, así como rendir tributo a su memoria, a un año de su muerte. En la Plaza Lerdo de esta capital, Villoro señaló: “Quienes escribimos no podemos ser rehenes de nuestro miedo”. En entrevista con reporteros, el autor deseñaló que hoy México vive un momento muy complicado en el tema de la violencia, en donde los periodistas han sido sacudidos por varias muertes y desapariciones del gremio. Juan Villoro, quien visitó Xalapa para presentar su más reciente obra,en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), afirmó que hoy más que nunca debe de existir solidaridad entre los reporteros para exigir garantías en el ejercicio periodístico. “Yo celebro que se hagan este tipo de protestas. Es un acto de resistencia, me sumo a la defensa de la palabra y la libertad de expresión, más ahora cuando vemos la presión que hay hacia los medios, los atentados, las granadas contra periódicos, como ocurrió conen Sinaloa y otros tantos”. Con los reporteros de Veracruz, el autor deconfesó que incluso el dueño y director del periódico, Alejandro Junco, tiene que vivir en Austin, Texas debido a las amenazas de muerte y presiones que ha recibido, por el tipo de información que maneja el rotativo. El escritor exhortó a las autoridades a llevar a “investigaciones serias” en los asesinatos de comunicadores, pues muchas veces, dijo, los encargados de la procuración de justicia en México únicamente se abocan a la fabricación de culpables. “Se tiene que investigar, pero investigar de una manera seria, uno de los problemas más serios de nuestra justicia es la fabricación de culpables, hay una doble lucha que se tiene que dar, que en este camino no se detenga a inocentes o presuntos culpables”. El escritor mexicano celebró que en México, a raíz de la promulgación de la Ley General de Víctimas, se empezara a trabajar en la creación de un Centro de Documentación de Víctimas, para así tener datos certeros y confiables de quiénes han muerto, dónde murieron y de qué causas. “Los periodistas son víctimas y deben ser señalados los culpables, todo asesinato responde a una razón, a una causa. Los periodistas han sido asesinados por tocar intereses, hay que buscar los intereses de los que han sido afectados, no sólo la detección de quienes fueron los responsables, sino de quienes permitieron que se ataque a los periodistas; hay que presionar para que se reabran expedientes”, señaló el escritor en Xalapa.