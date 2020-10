México Libre: sin registro, pero con multas e investigaciones

versión digitalizada puedes adquirir aquí

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La pareja Margarita Zavala y Felipe Calderón se quedó sin partido para aparecer en las urnas en las elecciones de 2021, pero ahora enfrentará investigaciones electorales, fiscales y multas por 4.1 millones de pesos debido a irregularidades cometidas en el intento de convertir a México Libre (ML) en fuerza política nacional. Durante casi dos años el matrimonio Zavala-Calderón se dedicó a la formación de ese partido, pero esa aspiración quedó sepultada el miércoles 14 por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que por mayoría de 4 de 7 votos determinó que las irregularidades detectadas durante su proceso constitutivo evidenciaron falta de legalidad y transparencia. “Por cobardía, por conveniencia o por negligencia, se están dejando avasallar”, acusó en un video Zavala Gómez del Campo en referencia a la actuación de los consejeros del Instituto Nacional electoral (INE) y de los magistrados del TEPJF. El proyecto de partido México Libre significaba para Zavala y Calderón el regreso a la vida político electoral desde que la primera intentó en 2018 llegar a la Presidencia de la República por la vía de una candidatura independiente, a la que renunció antes de la elección. Para Calderón, ML era la plataforma para regresar a la actividad política y partidista que tuvo en el PAN. Y para ambos, el nuevo proyecto político tenía como fin hacer frente al que ubican como su principal oponente: el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que buscaban quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados que hoy ostenta con Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM. Ahora deberán explorar otras vías para esa disputa y para, como buscaban, desplazar al PAN como principal oposición, pues consideran que, como acusaron al renunciar a él –ella en 2017 y él en 2018, ambos tras más de 30 años de militancia–, en su cúpula quedó “corrupción, mediocridad”. Así, con eso en juego, ambos habían echado mano de todos los recursos a su alcance para crear el nuevo partido: usaron centros de culto religioso para reclutar militantes; recibieron aportaciones de origen desconocido, o no presentaron comprobantes fiscales de las operaciones realizadas, y realizaron afiliaciones con irregularidades. México Libre reunió 262 mil 221 afiliados, realizó 219 asambleas distritales, presentó documentos básicos y comprobó la mayoría de sus ingresos y gastos. Pero incurrió en anomalías, como las detectadas en 2018 a la campaña de Margarita Zavala como candidata independiente a la Presidencia, aunque ahora en menor grado. México Libre presentó 10 mil 483 afiliaciones con inconsistencias (fotocopias o simulaciones de credencial, fotografías que no corresponden a los datos biométricos del ciudadano que posee el INE o en el que las firmas no coinciden), además de 16 mil 458 registros duplicados con la misma organización o en la App habilitada para registrar militantes. En aras de acreditar militancia, entregó también 3 mil 230 registros electorales irregulares, inexistentes, de personas fallecidas, con suspensión de sus derechos políticos o dadas de baja del padrón. En 2018 Zavala reunió 866 mil 593 firmas ciudadanas válidas en pro de su postulación, pero de manera irregular también 212 mil fotocopias y 430 simulaciones de credencial de elector, con uso ilegal de datos electorales. Pero ese conjunto de anomalías mereció, tras varios descuentos, una multa de apenas 80 mil 600 pesos, y sigue en investigación el uso de casas ubicadas en Ecatepec, Naucalpan, Tecámac y Toluca, en el estado de México, donde durante las madrugadas operaron centros de captura masiva de “apoyos”, operaciones de los que la expanista se deslindó.