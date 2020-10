Solicitud de perdón por la Conquista: AMLO insiste... pero el Vaticano 'no cederá”

También puedes leer: El Papa Francisco ya pidió perdón por los crímenes de la Iglesia en la Conquista: El Vaticano a AMLO

ROMA.– La presión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció el sábado 10 sobre el papa Francisco, cuando reveló en redes sociales la carta que le envió, en la que reitera que la iglesia Católica debe pedir perdón por los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista, "difícilmente" logrará su objetivo, advierten expertos consultados por este semanario. "Sea (el expresidente Carlos) Salinas o López Obrador, el Vaticano se suele adaptar. El Papa no se deja dictar la agenda, ni por un presidente ni por nadie", dice tajante el sacerdote español Antonio Pelayo, quien desde hace más de tres décadas se ocupa de la información vaticana Francis X. Rocca, veterano vaticanista estadunidense radicado en Roma, coincide con Pelayo al señalar que Francisco suele molestarse mucho cuando algún mandatario realiza ese tipo de maniobras públicas. "Esa no es la manera de convencerlo". Una fuente interna del Vaticano también considera que la institución eclesiástica no caerá en el juego del mandatario mexicano. La misiva de López Obrador fue entregada por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante el encuentro con Francisco, que fue una cortesía del pontífice porque casi exclusivamente sólo acepta visitas de sus homólogos jefes de Estado. Ejemplo de lo anterior es el caso del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien, pese a que ya se encontraba en Roma, no pudo ver al Papa. El gobierno de Trump, además de pasar por tiempos electorales, también ha tenido desencuentros con la Santa Sede por sus acercamientos con China.A diferencia de López Obrador, la oficina de prensa del Vaticano se reservó el sábado 10 los detalles de la visita de Gutiérrez Müller, sólo confirmó la cita como suele ocurrir con los encuentros privados. Después de que se hizo pública la misiva, y pese al ruido informativo que causó la noticia a escala internacional, el Vaticano respondió con prudencia. Si bien no emitió un comunicado oficial sobre la solicitud del presidente de México, el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, envió auna breve declaración: "Confirmamos que la carta ha sido recibida y que se le dará la debida atención".