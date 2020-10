Nacen nuevos aliados de la 4T, con viejas prácticas

Pese a las innumerables irregularidades detectadas por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el registro de tres nuevos partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador. De cara a los comicios de 2021, la 4T aumenta así a seis el bloque de organizaciones políticas que la respaldan. Recién nacidos, estos partidos “satélites” tienen ya en su haber prácticas anómalas y viejas mañas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El número de partidos de la llamada 4T afines al presidente Andrés Manuel López Obrador se amplió a seis, con el otorgamiento del registro a organizaciones políticas en una nueva versión de partidos satélite que, como en el pasado, nacieron plagados de irregularidades.

Redes Sociales Progresistas (RSP) es impulsado por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, aliada del lópezobradorismo desde 2018; Fuerza Social por México, del senador suplente morenista Pedro Haces, y Encuentro Solidario (PES), de Hugo Eric Flores, su fundador y virtual líder, quien además es delegado del gobierno federal para los programas del bienestar en Morelos.

Esas tres fuerzas políticas se sumarán a Morena, Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) –con sus grupos parlamentarios en el Congreso y ahora con registro recuperado– y Partido Verde (PVEM), que desde hace dos años han actuado como bloque de la 4T.

En las elecciones federales estarán en contienda y el voto se dispersará en 10 partidos nacionales: los seis aliados más cuatro de oposición: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Aprobado su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Redes Sociales, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario podrán disponer en 2021, cada uno, de 105 millones 19 mil pesos para sus gastos ordinarios (rentas, salarios, pagos de servicios, transporte).

Además, cada uno contará con 31 millones 505 mil pesos para sus gastos de campaña federal, más apoyo en especie equivalente a 21 millones por franquicia postal y 69 mil pesos para franquicia telegráfica.

Juntos, los seis partidos aliados potencialmente dispondrán, si no devuelven a la Tesorería de la Federación parte de sus prerrogativas, de 2 mil 709 millones de pesos que recibirán del INE por concepto de gasto ordinario, de los cuales 60.39% será sólo de Morena.

Además, contarán en conjunto con 812 millones 828 mil pesos para campañas federales; es decir, sólo para disputar 500 curules de la Cámara de Diputados.

Anomalías

El proceso de constitución de partidos políticos, que concluyó con tres nuevos, dejó al descubierto que durante su organización se presentaron miles de supuestas afiliaciones voluntarias con irregularidades, así como seguidores que al mismo tiempo forman parte del padrón de militantes de otras organizaciones que pelearon ser fuerzas políticas nacionales o locales.

Los registros inconsistentes –fotocopias de credenciales, simulaciones de credencial, credenciales no válidas–, registros sin firma o foto, o que no resultaban válidos, entre otras anomalías, sumaron 147 mil 814 en las tres nacientes fuerzas políticas que a partir de ahora forman parte del abanico electoral.

A Redes Sociales Progresistas se le identificaron 56 mil 552 registros inconsistentes de ese tipo; a Fuerza Social por México, 50 mil 411, y a Encuentro Solidario, 40 mil 851.

Los trabajos para organizarse y la revisión a cargo del INE duró casi un año, y permitió la captación de militantes por cuatro vías: aplicación móvil, durante las asambleas constitutivas, excepcionalmente en papel en zonas sin internet, y “en sitio”, registradas en asambleas que no pudieron realizarse.

Los registros fueron verificados en la Lista Nominal de Electores para verificar su autenticidad y vigencia. El INE los compulsó con padrones de partidos existentes o con otras organizaciones que buscaron ser partido; asimismo, revisó que cumplieran con todos los requisitos.

Fuerza Social por México pretendió acreditar militancia con 9 mil 868 fotocopias de credenciales de elector, cuando se requería obligatoriamente fotografía de la mica vigente para votar expedida por el INE.

Otro requisito consistía en presentar la “foto viva” del ciudadano, capturada en dispositivo móvil. El propósito era verificar no sólo que se trataba de una afiliación consentida, sino que los datos biométricos de la persona registrada coincidieran con los de la base de datos del padrón.

El partido de Haces presentó de forma irregular 21 mil 219 supuestas afiliaciones con fotografías no válidas, entre ellas capturas de fotografías fijas, imágenes de pantalla, objetos, pero no del ciudadano supuestamente militante.

Otros 10 mil 936 registros resultaron ser de credenciales no válidas, por pérdida de vigencia; en 4 mil 186 casos la firma no fue la misma que la que tiene el INE en su base de datos para corroborar que el ciudadano es real.

A ese mismo partido se le detectaron 15 mil 387 supuestos afiliados que aparecieron duplicados en los padrones de otras organizaciones que buscaron su registro como partidos nacionales; también hubo mil 754 con fuerzas locales.

Los registros que aparecieron en su padrón y en el del PES sumaron mil 44 y con Redes Sociales duplicó militantes en mil 31 casos.

Con Grupo Social Promotor de México, Fuerza Alternativa, México Blanco, Movimiento Ambientalista, Nosotros, Tendiendo Espacios o el partido Pueblo Republicano Colosista, tuvo 6 mil 607 supuestos militantes repetidos.

En el caso de RSP, se le multó con 337 mil 352 pesos –sanción confirmada por el TEPJF– por 4 mil 991 afiliaciones con inconsistencias, de las cuales 3 mil 956 fueron simulaciones de afiliación o fotocopias de credenciales de elector.

El INE halló a RSP 56 mil 552 inconsistencias, entre captura de fotocopias, afiliaciones con fotografías de objetos o personas que no son los supuestos militantes, así como credenciales de elector sin firma o con imagen ilegible, entre otras inconsistencias.

Destacan de éstas 5 mil 536 fotocopias y 24 mil 471 fotografías no válidas, pues no se tomó la foto a personas en “vivo”, o bien se recurrió a la toma de capturas de pantalla.

Además, RSP “compartió” militantes, pues hubo 18 mil 176 afiliados duplicados con otras organizaciones. Se hallaron en el padrón del PES y en el de Redes 2 mil 535 afiliados y 2 mil 201 también en Fuerza Social.

Incluso con organizaciones que no alcanzaron el registro también tuvo casi 13 mil 600 militantes repetidos.

Con Libertad y Responsabilidad Democrática –México Libre, de Margarita Zavala–, Redes Sociales tenía mil 460 empadronados duplicados; con Grupo Social Promotor (antes Nueva Alianza), mil 997; con Fuerza Alternativa, 4 mil 96; e incluso con México Blanco, Frente por la Cuarta Transformación, Nosotros, Tendiendo Espacios; todos ellos sin registro.

Por lo que concierne al PES, de los militantes que presentó originalmente, más de 31 mil se hallaron en otras organizaciones que buscaron ser partidos nacionales o locales, algunos de los cuales lo consiguieron.

Por ejemplo, con militantes registrados vía app, en asambleas truncas o válidas, o en medios físicos y que serían partidos nacionales, hubo 28 mil 150 repetidos; con Redes Sociales, 2 mil 35, y 2 mil 69 con Fuerza Social.

Con México Libre, y al mismo tiempo con el PES, aparecieron mil 519, o 17 mil 85 con Fuerza Alternativa.

Con partidos “viejos” o ya con registro no hubo el mismo nivel de disputa por militantes. El PES registró a 247 que eran del PRI, 234 del PVEM y 156 del PAN.

Respecto a las inconsistencias, entre los registros presentados por el PES el INE detectó 40 mil 851 inconsistencias.

De ellas resultaron ser fotocopias 23 mil 662; fotos no válidas, 8 mil 441; credenciales no válidas –por no estar vigentes o por no ser micas para votar–, mil 566, y 2 mil 904 supuestas afiliaciones sin firmas válidas.

Así, pese a la novedad con que se presentan, las nuevas fuerzas políticas mantuvieron las prácticas políticas que dicen combatir.

Reportaje publicado el 18 de octubre en la edición 2294 de la revista Proceso.