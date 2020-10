Miscelánea Fiscal 2021: Dolores para los cumplidos y perdón al informal

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Miscelánea Fiscal 2021 modificada y aprobada el miércoles 21 por la Cámara de Diputados aprieta más a los contribuyentes cautivos y, además, los criminaliza a priori ante el Código Fiscal de la Federación (CFF), advierten expertos consultados.

Por el contrario, no toca a quienes laboran en la informalidad, pues no hay ni una medida que los obligue a integrarse a la base tributaria, de acuerdo con lo impulsado en San Lázaro.

“Me preocupa mucho la criminalización contra los contribuyentes porque se está partiendo de la base de que todos somos defraudadores; la autoridad debe partir de un principio diferente. Además, parece ser que este gobierno lo que busca es no tocar a la informalidad. No hay nada contra ese sector, quizá porque representa votos, no lo sé… pero en realidad no hay nada contra ellos”, critica Juvenal Lobato Díaz, experto en derecho tributario y presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El especialista insiste en que si bien es cierto que la autoridad anunció que no habrá estímulos fiscales, “situación que se entiende porque es una decisión de política, de gobierno, la carencia de medidas contra el sector informal es un error, y eso lo pueden decir los empresarios y hasta los contribuyentes de a pie que laboran en un despacho, o los prestadores de servicios”.

Agrega que la incorporación a la formalidad no sólo representa recursos para el erario, sino beneficios para el trabajador reflejados en prestaciones.

En entrevista, el también integrante de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal cuestiona los escasos cambios que los diputados federales hicieron a la propuesta fiscal federal.

