Un bloque del TEPJF inclina la balanza en la elección interna de Morena

Seis meses y una veintena de sentencias le bastaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular los candados establecidos por Morena desde su fundación para regir su vida interna, elegir dirigentes y garantizar derechos a sus militantes. El resultado: hoy está en curso un proceso de relevo de dirigentes sin padrón, con encuesta abierta a quienes se digan militantes o simpatizantes. Para aspirar al máximo cargo en el partido no será necesario haber sido integrante del Consejo Nacional: tal como lo propuso el diputado federal Mario Delgado Carrillo, principal beneficiario de las sentencias del TEPJF. Y la puntilla: los resultados dependen de tres encuestadoras privadas. Esas medidas no se contemplan en el estatuto de Morena, pero Delgado sólo litigó una vez ante la Sala Superior y logró revocar una amonestación pública en su contra por presunta promoción personalizada, denunciada hace un año.Las demás impugnaciones que derivaron en sentencias con un método ad hoc fueron promovidas por otros morenistas, incluidos algunos aspirantes que, adrede o no, han colocado a Delgado y su corriente, afín al canciller Marcelo Ebrard, en el umbral del control de Morena. El 10 y 11 de octubre próximos ese partido estrenará dirigencia, decidida en encuesta abierta y en proceso conducido por el Instituto Nacional Electoral (INE), como ordenó el TEPJF. A juzgar por la “encuesta de reconocimiento” previa, sólo disputan realmente el cargo Delgado, identificado por 27.10% de los entrevistados, y el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, reconocido por 41.70%.Muy atrás quedaron las candidatas Yeidckol Polevnsky, actual secretaria general, además de Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz. Por la secretaría general van otros 13 aspirantes.