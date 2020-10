Los votos cantados, las sorpresas... y la afinidad con la propuesta presidencial

La sesión del jueves 1, en la que se impulsó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes –propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, dejó ver la formación de una nueva mayoría, cuyos integrantes votaron en un mismo sentido por primera vez, y el viraje que dos ministros hicieron para avalar su constitucionalidad.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reveló, por primera ocasión en lo que va del sexenio, la conformación de una nueva mayoría que encajó con el deseo presidencial de realizar una consulta popular de manera simultánea a las elecciones intermedias de 2021. La constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó al máximo tribunal del país, fue la primera votación que gana la nueva mayoría en el pleno de la Corte, un bloque que nadie anticipaba hasta el jueves 1. https://www.proceso.com.mx/651569/amlo-declina-opinar-sobre-el-sentido-de-la-consulta-hay-que-esperar-el-engrose-dice La construcción de un bloque de ministros favorable al mandatario no es ajena al debate que se ha iniciado en el Congreso de la Unión para aprobar una nueva reforma judicial, discusión que puede significar más presiones para el Poder Judicial de la Federación (PJF) y que, además, carece del consenso de los propios jueces y magistrados federales (Proceso 2290). Además, López Obrador aprovechó la conferencia matutina de los días previos a la sesión para enviar varios mensajes a los ministros.https://www.proceso.com.mx/651576/tribunal-electoral-analizara-si-cancela-la-encuesta-de-morena Incluso, horas antes de la votación, el presidente solicitó al pleno del alto tribunal que no fuera a desechar la consulta por ser inconstitucional, rechazó que el motivo de la misma fuera violatorio de los derechos humanos y recordó que la Corte se negó a avalar una consulta popular sobre la reforma energética. “Sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo con la excusa de que se violan los derechos humanos. ¿A quién se le violan los derechos humanos, las garantías? si la pregunta es muy clara, es de que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos”, sostuvo.https://www.proceso.com.mx/651422/mexico-en-riesgo-de-contraer-el-virus-de-las-consultas