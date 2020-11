"Rechazamos un regreso al pasado"

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex y cofundador de Sí por México, habla en entrevista sobre el propósito de la nueva iniciativa que acoge a 400 organizaciones de todo el país, así como a personajes de diversos ámbitos. Rechaza que estén enfrentados con el presidente Andrés Manuel López Obrador –incluso, se deslinda del movimiento Frenaaa–, pero advierte: “Tampoco queremos quedarnos en la situación actual”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El lunes 2, Claudio X. González Guajardo, uno de los opositores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó de lleno en Twitter contra el tabasqueño:

“Nos llevará años (quizá décadas) reponernos de la destrucción económica y social que está provocando el actual desgobierno; pero antes de construir tenemos que ponerle un hasta aquí al populismo y al autoritarismo de la 4T –por el voto llegaron, por el voto se tienen que ir.”

Fundador de Mexicanos Primero y cofundador de la nueva organización Sí por México, González Guajardo ha construido una plataforma cuyo propósito es ser un contrapeso de la 4T.

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, asegura en entrevista que Sí por México –de la cual es cofundador– no es un movimiento de confrontación con el presidente.

“No hay una sola mención del presidente. Desde luego que le damos su lugar como jefe de las instituciones nacionales… La idea fundacional es, primero, rechazar un regreso al pasado.

“No queremos volver a lo que había en México. Tampoco queremos quedarnos en la situación actual. No me refiero al gobierno, me refiero a los temas de injusticia, falta de desarrollo y polarización. Lo que nos une es la idea de que se puede pensar diferente y que construimos una agenda de futuro”, dice.

El abogado bajacaliforniano también se desmarca del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), un movimiento encabezado por Gilberto Lozano, empresario de Nuevo León, quien tuvo puestos directivos en Fomento Económico Mexicano (Femsa), además de que formó parte del consejo de administración de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

“Nosotros, por el contrario, al presidente, más allá de los disensos que podamos tener en temas de política pública con su gobierno, le reconocemos como el presidente de la República, el depositario de la soberanía nacional”, insiste De Hoyos.

Explica que están por plantear una agenda donde las personas se sientan cercanas con el presidente para que se puedan hallar puntos de encuentro. “Es una agenda progresista y de futuro”.

El martes 10, Sí por México celebrará su primera Convención Nacional Ciudadana, luego de que el 20 de octubre último presentó sus ejes de acción, con los cuales pretende “una democracia plena, seguridad, acceso a la justicia, combate a la corrupción, así como una economía incluyente que disminuya la pobreza y ­desigualdad”.

La plataforma también dice que busca el derecho a la salud y educación universal con calidad, igualdad sustantiva y al combate a la violencia contra las mujeres, y un medio ambiente sano y sustentable.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2297 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 8 de noviembre de 2020.