Semana de videoescándalos

La tercera semana de agosto será recordada como la de los escándalos detonados por los videos en los que se exhibe a operadores y a funcionarios implicados en corruptelas y dádivas que salpican por igual a expresidentes, exlegisladores… y a Pío, hermano de Andrés Manuel López Obrador. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las imágenes son ampliamente conocidas: bolsas y sobres con ingentes cantidades de billetes de varias denominaciones pasan de mano a mano. Quedaron registradas en videos difundidos la semana pasada. En el primer video se observa a presuntos funcionarios de Pemex del sexenio pasado cuando entregan en el Senado bolsas transparentes cargadas de dinero a dos operadores panistas, quienes las colocan en maletas. El segundo reúne tres episodios en los que el director del Sistema Nacional de Protección Civil, David León Romero, entrega sobres con efectivo a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, la tercera semana de agosto quedó enmarcada por los dos videoescándalos: el primero, difundido el lunes 17 en la red social Twitter por medio de una cuenta a nombre de Jesús Lozoya Austin que, según sus abogados, es falsa; el segundo fue expuesto el jueves 20 en el portal Latinus, a cargo de Carlos Loret de Mola. En el primer video aparecen Rafael Caraveo (vinculado con Jorge Luis Lavalle, exsenador panista), cuando era secretario técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez, asesor del entonces senador Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, quien el lunes 17 lo cesó como su secretario particular apenas difundidas las imágenes. Fue el presidente López Obrador quien comparó el video aparecido el lunes 17 con el videoescándalo de 2004 –protagonizado por René Bejarano, quien en esa época era el secretario particular de López Obrador, entonces gobernante capitalino–, al reclamar que no tuvo la misma difusión y pidiendo, como había hecho en días previos, que se difundiera en todos los medios de comunicación. Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2286 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 23 de agosto de 2020 https://www.proceso.com.mx/644841/david-leon-dice-que-acudira-voluntariamente-a-la-fgr-por-videos-con-hermano-de-amlo