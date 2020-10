Quiénes son los mecenas de México Libre

Te puede interesar: México Libre: Calderón y Zavala impugnan negativa de registro como partido del INE

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Como ninguna otra organización en busca de su registro como partido, México Libre logró el apoyo político y financiero de empresarios textiles, del sector energético, aduaneros y de bienes raíces. De manera individual, ellos dieron desde 10 mil hasta 2.1 millones de pesos para el regreso del calderonismo a la política. Miembros de las familias Garza, Larrea, Slim, Servitje, Losada o Braniff forman parte de la lista de 550 aportantes de recursos en efectivo o en especie a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática para hacer posible el partido México Libre. Pero los promotores –Margarita Zavala y Felipe Calderón– se quedaron sin registro por ahora. La decisión final será del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia ante la cual Zavala y Calderón presentarán una impugnación por la decisión del Instituto Nacional Electoral ( INE ) de negarles el registro como partido el viernes 4. El argumento central del INE fue la opacidad en una parte del financiamiento recibido por México Libre para las tareas de constitución como partido.Si bien la organización recibió 15 millones 179 mil pesos en aportaciones en efectivo o en especie, 1 millón 241 mil 687 pesos (8.18% del total recibido) presuntamente es de origen desconocido. De esa suma, 180 mil 687 pesos provinieron de personas no identificadas y fueron para la organización de una asamblea, pero no hubo facturas de los bienes y servicios presuntamente donados, según reportó el INE al Servicio de Administración Tributaria. El restante millón 61 mil pesos provino de aportaciones vía la aplicación Clip, lo que permitió bancarizar y conocer los números de las tarjetas bancarias de los aportantes, pero no sus nombres. En la fiscalización, la organización entregó datos, nombres y confirmaciones de la mayor parte de los aportantes, de modo que se conocen los nombres de 550 personas que entregaron recursos en efectivo o en especie a Zavala. Sus aportes, según la lista obtenida por Proceso, suman 13.9 millones de pesos; los recursos están transparentados y dentro de los límites permitidos.La lista incluye a varios de los empresarios más poderosos del país. Felipe Calderón fue quien hizo la aportación más cuantiosa: 1 millón 650 mil pesos; su esposa, Margarita Zavala, según el registro, dio 245 mil 73 pesos. Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Industrial Alfa, además de consejero de Grupo Vitro, y Alejandra Margarita Fernández Garza, exapoderada legal del PAN en Nuevo León, entregaron 2.1 millones de pesos en total. El sábado 5 Fernández manifestó su inconformidad por la decisión del INE de negar el registro a México Libre. En su cuenta de Twitter (@AlvaroFdezGza) le reclamó al instituto falta de independencia y se quejó porque “para las elecciones del 21 estamos en sus manos”. Carlos Martín Montemayor Dirnbauer, accionista de Sierra Madre Brewing Co., cervecería y restaurantes Sierra Madre, empresario inmobiliario vinculado al sector de los casinos, incrementó su apuesta por Zavala Gómez del Campo. En 2018 dio a su campaña a la Presidencia por la vía independiente 200 mil pesos; ahora entregó 1 millón 111 mil 900 pesos a México Libre. La empresaria nuevoleonesa María de Lourdes del Sagrado Corazón Sánchez Navarro dio a la causa de Zavala-Calderón 400 mil pesos; la empresaria María Eloína Guadalupe Fernández Carbajal, hermana de José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA, embotelladora de Coca-Cola, “apenas” contribuyó con 100 mil pesos.Ángel Losada Moreno, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Gigante, SAB de CV, favoreció a la pareja con 95 mil pesos. Representante de otra de las familias más poderosas del país, Pablo Sánchez Servitje, nieto de Lorenzo Servitje –dueño de Bimbo– y antiguo integrante de Acción Juvenil del PAN, dio a México Libre 50 mil pesos. Sergio Kuri Slim, integrante de la familia Slim, también se sumó a la causa con 20 mil pesos. Por Zavala y Calderón también se inclinó parte de la familia Larrea, de Grupo México, que se dedica a la explotación de energéticos, del sector minero y de ferrocarriles. Jorge Larrea Espinosa, presidente de la Asociación Mexicana sobre la Adicción y de Monte Fénix aportó 100 mil pesos. Enrique González Saravia Calderón, director general del Parque Natural Acuático Las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos, que posee en sociedad familiar, también le apostó al nuevo partido y desembolsó 97 mil pesos para sus tareas organizativas. José Ignacio Otegui Diharce, director general de Grupo La Florida, con sus 100 mil pesos también contribuyó al regreso a la arena electoral del calderonismo. En contraste, el empresario aduanal Tomás Patricio Braniff Suinaga, socio de Braniff Air Freight Companies, donó sólo11 mil 900 pesos. El empresario del ramo de las energías limpias Francisco Errejón Bulnes, director de Industrias Repshel Noreste, dio 11 mil pesos y en sus redes sociales refrendó su apoyo, al escribir: “#MexicoLibreVa pese a quien le pese. El tiempo lo demostrará”. Otro mecenas que entregó 100 mil pesos fue Mauricio Gómez Báez, empresario del ramo del reciclaje de desechos biológicos.A diferencia de 2018, en esta ocasión no todos expresaron o refrendaron su confianza en el proyecto Zavala-Calderón. Ese año, el principal accionista de Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro y GNP Seguros, el empresario Alberto Baillères González, vinculado también al sector energético con Petrobal, dio en efectivo 1 millón 680 mil pesos a la candidatura presidencial de Zavala. Su hijo, Alejandro Baillères Gual, presidente del Consejo de Administración de BAL y vicepresidente ejecutivo de ese grupo, entregó una suma similar: 1.6 millones de pesos; lo mismo hizo Juan Bordes Aznar, director ejecutivo de ese conglomerado. Los Baillères y Bordes sumaron casi 5 millones de los 12.4 millones de pesos que Zavala obtuvo de sus simpatizantes para su postulación presidencial independiente en 2018. Ahora, ninguno de los tres apoyó la causa Zavala-Calderón. Tampoco lo hizo Fernando Canales Clariond, el exgobernador de Nuevo León y expanista, quien en 2018 aportó en especie 430 mil pesos a la campaña presidencial de Zavala. En cambio, en la lista de quienes contribuyeron con recursos a la formación de la nueva organización aparecen antiguos funcionarios del PAN.Como Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, exdiputado federal del PAN, con 53 mil 170 pesos; Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, exembajador en el Vaticano y Ecuador, con 20 mil pesos, y Jorge Antonio Reyes Ortiz, expresidente de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, con 102 mil pesos. José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, le entró con 10 mil pesos; el notario público chiapaneco Juan Carlos Cal y Mayor Franco, expanista y exfuncionario, entregó 24 mil 300 pesos. Mauricio Mireles Poulat, exfuncionario del IMSS y exadministrador central de Planeación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, soltó 40 mil pesos; Óscar Fernández Prado, representante legal de Libertad y Responsabilidad Democrática, 35 mil pesos. La lista sigue: Patricia Espinosa Torres, exdiputada del PAN y expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, 10 mil 300 pesos; Rogelio Carbajal Tejada, exrepresentante del blanquiazul ante el INE, 20 mil pesos, y Ernesto Javier Cordero Arroyo, secretario de Hacienda en el gobierno calderonista, mil 200 pesos.