'Trump, el peor presidente de Estados Unidos”: Paul Auster

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2290 de la revista Proceso, ya en circulación.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El movimiento Escritores Contra Trump ( WAT: Writers Against Trump ) surgió hace cinco semanas para evitar que el empresario vuelva a ser presidente en noviembre próximo, porque “¡no lo va a soportar más Estados Unidos!”. Es el prestigiado escritor, traductor, guionista y cineasta Paul Auster, quien con su esposa Siri Hustvedt y su hija, la cantautora y actriz Sophie, son miembros fundadores del organismo, que agrupa ya a cientos de creadores e intelectuales radicados en Estados Unidos. Laureado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, integrante de la American Academy of Arts and Letters y cuya obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, explica por el teléfono fijo de su casa en Brooklyn, Nueva York: “La idea es del sociólogo y novelista Todd Gitlin, mi amigo. Propuso unir a un grupo de escritores para las siguientes elecciones presidenciales, el 3 de noviembre próximo, con el objetivo de vencer a Donald Trump. Somos alrededor de 10 los fundadores, novelistas, poetas, ensayistas y periodistas. Se adhirió nuestra hija Sophie, quien con la poeta Julia Lattimer se han dedicado a poner toda esta información en internet (www.writersagainsttrump.org) y en Twitter, Facebook e Instagram, y estoy seguro que ésta ha sido la manera en la que ha llegado la noticia del movimiento en muchas partes del mundo, por ejemplo, en México.” Los otros iniciadores de Escritores Contra Trump son Peter Balakian (premio Pulitzer de Poesía en 2016), James Carroll (columnista de temas políticos y sociales), Carolyn Forché (poeta y defensora de los derechos humanos), Askold Melnyczuk (novelista), Shuchi Saraswat (escritora y editora) y Natasha Tretheway (premio Pulitzer de Poesía 2007). Se han incorporado un sinnúmero de escritores, como Margaret Atwood de Canadá, Ariel Dorfman de Chile y el indo-británico Salman Rushdie. La página en internet del grupo dice: “Somos escritores estadunidenses que nos hemos unido para oponernos al régimen racista, destructivo, incompetente, corrupto y fascista de Donald Trump. Creemos que esta presidencia es singularmente peligrosa para nuestra sociedad presente y futura. Escritores Contra Trump colabora con organizaciones que buscan alentar la participación de votantes, promover candidatos que se resisten al aparato de Trump, proteger las elecciones del fraude y el robo, y movilizarse en caso de problemas postelectorales. “Colectivamente, la escritura estadunidense ha traído muchos cambios. Y buscamos honrar el legado de los escritores revolucionarios que nos precedieron uniéndonos ahora, y nuestro coro debe ser ensordecedor.” En este espacio web destacan unas líneas de Hustvedt, galardonada en 2019 con el premio Princesa de Asturias de las Letras: “Como escritores sabemos que las palabras importan.” En la sección “Involúcrate” de la página invitan a sus colegas a grabar un video de menos de dos minutos y enviarlo a thewriters@writersagaunsttrump.org. También convocan a registrarse como observadores de las elecciones, sobre todo a los jóvenes, debido a la pandemia, porque si hay escasez de vigilantes podrían cerrar centros de votación y existirán retrasos en el recuento de votos.