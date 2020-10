Los asfixia la nueva normalidad

cuya versión digital puedes adquirir aquí.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En mayo pasado, dos meses antes de cumplir 50 años de casados, el matrimonio De la Mora Robledo sufrió tres pérdidas: primero, el cierre de una cocina económica que tenían en el mercado 2 de Abril y el de un restaurante bar, ambos negocios están ubicados en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc; después, la muerte de don José Javier, pilar de la familia, víctima de un infarto fulminante causado por el estrés porque sus negocios estaban agonizando a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19. “A mi esposo le afectó mucho la presión tan fuerte que tenía de pagar a los proveedores de cerveza, de vino, de carne… Los gastos eran muy fuertes. Teníamos empleados, pagábamos renta y Seguro Social… Llevábamos dos meses con los negocios cerrados y no aguantó. Era hipertenso. “El 9 de mayo mi esposo se despertó, dijo que estaba muy cansado, pidió su pastilla y papaya para desayunar, pero se le fue el hambre. Se quedó sentado en la orilla de la cama y ahí le vino el infarto”, cuenta María Isabel Robledo.El cierre de los dos negocios de esta familia de la Ciudad de México sólo es un ejemplo de los más de 5 mil establecimientos de este tipo que, según cálculos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ( Canirac ), han tenido que bajar sus cortinas definitivamente porque no soportaron los gastos ni la ausencia de clientes. En otros casos, hay dudas de que puedan recuperarse económicamente pese a la autorización de abrir al 30% de capacidad. Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope Servytur), asegura que, de los 400 mil pequeños negocios de comercio y servicios existentes en la capital, alrededor de 40% está a punto de cerrar porque en la “nueva normalidad” –como el gobierno llama a este periodo– no ha podido recuperarse en lo más mínimo.De hecho, proyecta que, después de que la ciudad entre a un semáforo epidemiológico verde –lo cual se ve lejano, según cifras sobre la epidemia–, tardarán, al menos, siete meses para recuperar la economía que tenían antes de la pandemia. También se necesitarán, agrega, varios meses para recuperar los 220 mil empleos formales que se perdieron desde el inicio de la emergencia, como lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 24 de junio último en Palacio Nacional.