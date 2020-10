HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos

Omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas.

Permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a EU.

Dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales.

Mantuvo hasta el último momento posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves.

* * *

Fallar deliberadamente en mantener y ejecutar estrictos controles que evitaran el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

Mantener “pasmosas y evidentes pifias” de supervisión que permitieron que narcotraficantes de México y Colombia lavaran al menos 881 millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos en el periodo 2006-2010.

Mantener "pasmosas y evidentes pifias" de supervisión que permitieron que narcotraficantes de México y Colombia lavaran al menos 881 millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos en el periodo 2006-2010.

"Hacerse de la vista gorda ante el lavado de dinero" que ocurría en "mero enfrente de sus ojos".

Contar con un sistema tan débil de controles antilavado en HSBC México que los narcos depositaban diariamente cientos de miles de dólares a granel en las cuentas del banco.

La inclinación del HSBC a reincidir

Las multas por las reincidencias

a) Multa de 124 mil pesos por no enviar dentro del plazo obligado su reporte de operaciones con dólares en efectivo. b) Multa de 239 mil pesos por integrar deficientemente los expedientes del cliente catalogado como de alto riesgo que permita a la CNBV obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos y las actividades y operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo. c) Multa de 239 mil pesos por “Integración deficiente de expedientes de identificación de clientes”. d) Multa de un millón 674 mil pesos por carecer de siete expedientes de identificación de clientes. e) Multa de 897 mil pesos por no contar con criterios para reclasificar a sus clientes en el nivel de riesgo adecuado. En la legislación se obliga a revisar y calificar con estatus de alto riesgo al cliente que así lo amerita. Esto lleva la obligación de realizar visitas domiciliarias para comprobar la ubicación del cuentahabiente. f) Multa de millón 558 mil pesos por omitir los datos de identificación de clientes a las cuentas concentradoras en el proceso de detección, análisis y reporte de posibles operaciones inusuales. g) Multa de un millón 90 mil pesos por deficiencias en la funcionalidad de su sistema automatizado de información, capaz de garantizar la integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de ésta. h) Multa de 226 mil pesos por omitir enviar a las autoridades el reporte de cada transferencia internacional de fondos que en lo individual haya recibido o enviado cualquiera de sus clientes por un monto igual o superior a mil dólares o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice. *Esta es una investigación de Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y Silber Meza para Quinto Elemento Lab y CONNECTAS, con el apoyo del ICFJ, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.