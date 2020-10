Deutsche Bank reportó transferencias de Femexfut a ligados a escándalo del FIFA-Gate

Ache Entretenimiento: la empresa mexicana sospechosa

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) y la empresa mexicanarealizaron transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en Estados Unidos debido a su participación en el escándalo, ocurrido en 2015 por sobornos para conseguir la sede de torneos internacionales. Ese caso involucró a las dos confederaciones de América y a las federaciones de fútbol de países como Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, pero no oficialmente a México. Así lo revela un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos conocido como(SAR, por sus siglas en inglés), que se obtuvo como parte de la filtración mundialque lideró el(ICIJ, por sus siglas en inglés) y del que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. https://www.youtube.com/watch?v=8rOfz9UII9M El reporte, elaborado en julio de 2015 por el, señala a la Femexfut y Ache Entretenimiento como dos de 17 entidades que depositaron dinero a 13 involucrados: 2 empresas y 11 personas que fueron sentenciadas por recibir sobornos. Antes de esta revelación. El banco alemán rastreó las cuentas de los 13 señalados y detectó 109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero de julio de 2008 hasta mayo de 2015 por un total de. El reporte no especifica cuántos de esos depósitos, ni sus montos, corresponden a la Femexfut y a Ache Entretenimiento.Uno de los 13 procesados judicialmente e investigados por el banco alemán es, quien se desempeñó como presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA de 2012 a 2015. El Deutsche Bank comenzó a rastrear las cuentas bancarias a raíz de que la entonces fiscal de Estados Unidos,, dio a conocer la investigación contra miembros de la FIFA que, como Jeffrey Webb, fueron acusados de recibir sobornos para adjudicar derechos de transmisión de cinco ediciones de la Copa América, así como de dejarse sobornar para elegir sedes de las copas Oro, Libertadores y de mundiales de fútbol. Las autoridades actuaron el 27 de mayo de 2015. Jeffrey Webb estaba en un hotel en Zurich, Suiza, cuando un operativo policiaco llegó al lugar para capturarlo. Seis meses después Webb se declaraba culpable por fraude y corrupción.Uno de los personajes cercanos a Webb fue el mexicano, quien fungió como. Al mismo tiempo, Compeán fue. De hecho, tanto Webb como Justino Compeán fueron clave para que se lograra una edición especial de laen Estados Unidos con motivo de su centenario, a pesar de que es un torneo en donde participan países sudamericanos. En esa edición jugaron tanto México como Estados Unidos, aunque no forman parte de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Precisamente esta Copa América Centenario fue uno de los torneos investigados por las autoridades de Estados Unidos por sobornos del FIFA-Gate. El reporte de actividad sospechosa que el Deutsche Bank entregó al Departamento del Tesoro abarca los años en los que Justino Compeán fue presidente de la Femexfut, por lo que. Las autoridades estadunidensescontra Compeán.de los involucrados en Suiza, a pesar de que todavía no terminaba el segundo periodo para el que fue electo. Entonces, Compeán argumentó sentirse cansado y querer estar con su familia. Sin embargo, formó parte de un comité especial de la Concacaf para revisar las operaciones de negocio de la confederación. La Femexfut y sus integrantes nunca fueron a juicio por esos actos de corrupción. Los 13 investigados por el banco fueron; el uruguayo, expresidente de la Conmebol y entonces miembro del comité ejecutivo de la FIFA; su esposa, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y entonces Oficial de Desarrollo del Fútbol de la FIFA; y, esposa de, expresidente de la Conmebol. También, exsecretario general de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán;, entonces presidente de la Federación Venezolana de Fútbol;, entonces CEO de la productora televisiva Torneos y Competencias SA; y, presidente de la organizadora de eventos Traffic Sport USA. Las empresastambién aparecen en el reporte de actividad sospechosa por recibir recursos; al igual que, padre e hijo respectivamente, directivos de la empresa de marketing deportivo Full Play Group.Ache Entretenimiento S.A de C.V. era una empresa que fue creada en Ciudad de México en septiembre de 2005 para organizar eventos y campañas publicitarias, y que obtuvo contratos gubernamentales como instalar y desmontar escenarios para el Servicio Postal Mexicano o publicitar con perifoneo actividades de la SEP. Los entonces accionistas fundaron la sociedad con un capital de 50 mil pesos. La empresa estaba integrada por, según el acta constitutiva del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México. MCCI encontró que Ache Entretenimiento aparece en el reporte de actividades sospechosas del Deutsche Bank como una de las 17 entidades que realizó depósitos a alguno o varios de los trece involucrados en el FIGA-Gate.Siete meses después de que estallara en el mundo el escándalo de la FIFA, en enero de 2016, los tres accionistas de la empresa realizaron ante el Registro Público una. Luego de esta liquidación, de 2016 a 2020,como emprendedores, pues crearon 14 empresas dedicadas al entretenimiento. Este conjunto de empresas es conocido como, un conglomerado con importante presencia en la publicidad y el entretenimiento. Entre sus actividades está la publicación de la revista Time Out México y el festival de música, que rebasó los 10 mil asistentes en su última edición. En 2018, Grupo Ache produjo el documentaldonde entrevistan a jugadores mundialistas mexicanos y a otras personalidades sobre la importancia del futbol en México. NOTA: Se buscó a los representantes de Grupo Ache en el teléfono y el correo electrónico que aparece en su página web sin obtener respuesta. Igualmente, Justino Compeán no contestó a una solicitud de comentario.