Una memoria sin justicia

Se cumplieron 53 años de una herida que no sana. Ese negro 2 de octubre no sólo ha sido ejemplo de la brutalidad del Estado mexicano y de la irracional política represiva, es signo por excelencia de la impunidad y del uso del Ejército para una misión ajena a la de proteger de la nación. Ese 2 de octubre no se olvida que el pueblo fue asesinado; que estudiantes, hombres, mujeres y niños fueron barridos a fuerza de plomo, acribillados en una plaza pública y que muchos otros fueron desaparecidos… engullidos por el sistema.