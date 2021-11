Se aprieta el cerco en torno al “Mencho” y su familia

La detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, "El Mencho", y madre de Rubén Oseguera, "El Menchito", golpea la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado por la inteligencia estadunidense como una “empresa familiar”, y pone la mira en sus operaciones financieras. Con varios integrantes del clan en prisión y la orden de detener a la hija menor, Laisha Michelle, parece apretarse el cerco en torno al capo más buscado por las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos. Sólo falta que la FGR logre acreditar los presuntos delitos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía General de la República (FGR) tardó tres años en percatarse de que Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incumplió la orden que un juez le dictó en septiembre de 2018 a cambio de una fianza de 1.5 millones de pesos: presentarse a firmar cada 15 días como condición para llevar en libertad su proceso por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con una red de 73 empresas y personas físicas que habrían lavado mil 100 millones de pesos.

Fue reaprehendida el pasado lunes 15. Su abogado,Víctor Francisco Beltrán García, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, aseguró que ella estará libre en tres o cuatro meses, como sucedió la vez anterior. Por lo pronto, González Valencia no ha sido requerida por Estados Unidos.

El reto para la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera es acreditar los delitos y convencer al juez de que son suficientes para dictar sentencia condenatoria.

Con la detención de la jefa del clan Oseguera González llega la debacle familiar: tres de los cinco integrantes de la familia están presos y tanto "El Mencho" como la menor de sus hijas están siendo cercados. La presión se acumula para el líder del CJNG, quien desafía públicamente al gobierno mexicano al tiempo que sus tropas de sicarios amplían su control en varios municipios de Michoacán.

Oscar Orlando Nava Valencia, fundador del Cártel del Milenio y preso en Estados Unidos desde 2011, reveló el modus operandi del Menchito dentro de la organización delictiva del CJNG. Su declaración fue clave para que el gobierno de Estados Unidos lo solicitara en extradición, según se lee en la copia del documento, en poder de Proceso.

A ello se suma que Jessica Johanna, La Negra, fue arrestada en Washington al asistir a la audiencia de su hermano, para enfrentar cargos de asociación delictuosa con lavado de dinero, que presuntamente realiza a través de la empresa J&P Advertising, SA de CV (también conocida como J and P Advertising, SA de CV) y otra llamada Mizu Sushi Lounge and Operadora Los Famosos, SA de CV (Kenzo Sushi and Operadora Los Famosos, SAPI de CV).

Según la acusación, a partir del 17 de septiembre de 2015, en Estados Unidos, México y otros lugares, Jessica participó en transacciones o negocios a través de su firma tequila Onze Black para facilitar las actividades del CJNG. Se declaró culpable y le dieron 30 meses de cárcel.

Laisha Michelle, la hija más joven del matrimonio, el martes 16 captó los reflectores al darse a conocer que vengó la detención de su madre. Junto con su pareja, Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, idearon el rapto y desaparición de dos elementos de la Semar, lo que desató una serie de operativos por aire y tierra por parte de las fuerzas armadas. Hasta el cierre de edición se desconocía el paradero de los marinos.

En una nota publicada en Proceso el 12 de abril de 2015 se da cuenta de que el gobierno de Estados Unidos por primera vez hizo visible la existencia de Los Cuinis, organización que identificó como el cártel más rico del mundo. También evidenciaron a Abigael González Valencia, hermano de Rosalinda, como el jefe de ese grupo:

