Después de Duarte y Yunes... todo sigue igual

Bajo la sombra de Morena, Cuitláhuac García llegó a la gubernatura de Veracruz, estado golpeado por las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes; y aunque el actual mandatario se desmarca de ambos, la entidad continúa padeciendo los mismos males a la mitad del sexenio: no puede con el lastre de su deuda y depende fuertemente del dinero federal porque, además, es magra su recaudación fiscal; en materia de seguridad continúan los homicidios y desapariciones, y el nepotismo es rampante en la administración estatal.

XALAPA, VER. (proceso).- “Yo no soy (Miguel Ángel) Yunes, no soy (Javier) Duarte. No soy corrupto”, ha insistido en su discurso del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.

No obstante los intentos por desmarcarse de sus antecesores, a la mitad de su sexenio Veracruz continúa sin resolver los principales males que aquejan a los ciudadanos: inseguridad pública, fosas clandestinas y feminicidios; en materia económica tampoco hay buenas cuentas sobre las deudas a corto y mediano plazos para pagar a la burocracia, proveedores y bancos.

El lunes 15 el gobernador veracruzano envió su tercer informe de gobierno al Congreso estatal y al día siguiente tomó el micrófono en un acto organizado en Tlacotalpan para hablar de ello; también aprovechó el espacio para fustigar a los “gobiernos neoliberales” y los “pregoneros de la desgracia” y responsabilizarlos de actos de corrupción y el deterioro de los servicios y la infraestructura.

“Fue mucho el daño causado por la corrupción en la época neoliberal. Por eso tenemos mucho por hacer. Esto (enlistó logros de gobierno) apenas es un poquitín de lo que hemos avanzado… Espérense a ver la longitud del cuarto, quinto y del sexto informe”, dijo el mandatario, que estuvo acompañado por la secretaria federal de Energía, Rocío Nahle.

García Jiménez también dedicó algunas líneas de su discurso a exhortar al Congreso federal a aprobar la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Realidad

Pese a las cuentas del mandatario estatal, quien asegura son “resultados que transforman”, la crudeza de las cifras habla por sí misma… En menos de tres años del gobierno de García, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, se han reportado 6 mil 345 homicidios –casi mil 600 en lo que va de 2021–, más de 230 feminicidios y 400 desaparecidos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Comisión Estatal de Búsqueda.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada por el Inegi, ubicó a Coatzacoalcos entre las cinco ciudades más inseguras de México, con un incremento de esa percepción de 86.9% en junio a 89% en septiembre último.

