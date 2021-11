Viven el sueño centroamericano porque aquí no los quieren

Conquistaron la cima del futbol mexicano y desaparecieron… Se trata de los entrenadores nacionales que, al no tener trabajo en la Liga MX, pese a ser campeones o subcampeones o de conquistar títulos internacionales, tuvieron que exiliarse en ligas extranjeras. La mayoría de esos casos notables consiguió acomodo en equipos centroamericanos, dándole un impulso al balompié de la región. “Y con el tiempo será un serio problema para la competencia mexicana”, advierte Rodolfo Fatty Navarro, exfutbolista y presidente de la asociación de directores técnicos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El desplazamiento de los entrenadores mexicanos en la Liga MX es una realidad. Y el panorama luce cada vez más incierto, como se evidencia en el torneo Grita México A2021, recientemente finalizado en su fase regular, y en el cual sólo tres equipos, Tigres, Monterrey y Chivas, apostaron por directores técnicos nacionales entre las 18 franquicias participantes.

Noticias Relacionadas Selección nacional El futbol, la otra crisis mexicana

La compleja situación ha impulsado a los entrenadores mexicanos a buscar salidas. En medio de este calvario, el futbol de Centroamérica les ha tendido la mano, como la Liga Nacional de Guatemala, que al momento emplea a más técnicos nacionales (cinco) que la propia Liga MX.

En otros frentes dos entrenadores con pasaporte mexicano enaltecen con sus actuaciones el balompié centroamericano, donde tienen a sus equipos en la cima de los campeonatos locales y con altas probabilidades de levantar el título.

Son los casos de Raúl Potro Gutiérrez, campeón mundial sub-17 en 2011 con la Selección Nacional, y quien en menos de un año clasificó al Real España, de Honduras, a la fase final del torneo local. Como líder absoluto, luce como el amplio favorito para conquistar el campeonato.

Por su cuenta, José Luis Trejo, de amplio recorrido en el futbol mexicano –subcampeón con Cruz Azul en la Copa Libertadores 2001 y monarca con Pachuca–, encaminó al Real Estelí a la fase final del Apertura 2021 de la Liga Primera de Nicaragua, tras medio año en el banquillo.

Trejo, quien en México dirigió a los extintos Toros Neza, Jaguares de Chiapas, Tecos de la UAG y Monarcas Morelia, además de Cruz Azul, Pachuca, Tigres, Necaxa, Puebla, San Luis y Pumas, no labora en la Liga MX desde 2014. Y así como él, en México también se olvidaron de los entrenadores de renombre como Manuel Lapuente, Hugo Sánchez, Luis Fernando Tena, Fernando Quirarte y Enrique Meza, pese a haber levantado por lo menos un título en sus respectivos equipos o haber dirigido incluso a la Selección Nacional.

Como nunca, los indicadores arrojan cifras pocas veces vistas. Resulta que al término del Grita México A2021 en su fase regular se registró el peor promedio de goles en torneos cortos (332). Las cifras están a la vista, publicadas en el sitio web de la Liga MX, lo cual significa el ataque más raquítico desde que se implementaron los llamados torneos cortos, en 1996.

Contraproducente

Mucho de esta histórica sequía también tiene que ver con la excesiva presencia de entrenadores foráneos, quienes se encargan del armado y del funcionamiento de sus respectivos equipos. Lo peor es que varios de ellos llegan al país en condición de “pasantes”, acusa el exfutbolista y presidente de la Asociación Mexicana de Directores Técnicos y Entrenadores de Futbol, AC, Rodolfo Fatty Navarro.

En plena crisis de entrenadores nacionales, Navarro advierte las consecuencias que en el futuro dejará la paulatina exclusión de sus colegas nacionales. “Con muchas salidas de entrenadores mexicanos a ese mercado, el futbol de Centroamérica elevará su nivel y con el tiempo será un serio problema para la competencia mexicana”.

De acuerdo con Navarro, varios estrategas nacionales emigran al futbol centroamericano por falta de espacios en su propio país. “Hace algunos años era impensable que el entrenador de nivel en México viera estos mercados.

“Ahí están los casos de Nacho Ambriz, quien se fue a España para labrarse una oportunidad, pero tenemos a gente como Carlos de los Cobos, Benjamín Mora, Roberto Hernández, Daniel Guzmán y Raúl Arias que trabajan en Centroamérica, brindando toda su experiencia para el crecimiento de ese futbol.”

En consecuencia, advierte, con los años vamos a ver que esto le va a doler a México en dos sentidos: perderá calidad con el entrenador local y estaremos fortaleciendo al futbol centroamericano con la experiencia de estos estrategas mexicanos, y de algunos más que seguramente van a emigrar ante la falta de oportunidades en México.

En entrevista, Fatty Navarro observa con preocupación el actual momento de los entrenadores locales sin cabida en la Liga MX. “Se está dando esta tendencia cada vez más pronunciada, más inquietante, pero es una inercia que ya se venía presentando desde hace varios años.

“La globalización del futbol te marca esa tendencia y la Liga MX, al tener un mercado tan importante como el de Estados Unidos, se vuelve muy atrayente en todos los sentidos con la promoción de los directivos del futbol mexicano, que ven muchas conveniencias al traer a entrenadores extranjeros.”

Uno de esos beneficios, explica, es la parte económica, pese a que “la mayoría de los entrenadores foráneos en la Liga MX viene sin grandes trayectorias, a excepción de Santiago Solari (Club América). Quizá tengan una importante preparación, pero al no tener ese reconocimiento los abarata”.

Para Navarro, se trata de estrategas que sólo ven a México como un trampolín muy importante en la parte deportiva y económica. “Si bien no llegan ganando los grandes salarios, en este caso es el aprovechamiento de los directivos del futbol mexicano con el entendido de que, al obtener resultados trascendentes, lograrán dividendos a corto y mediano plazos para recuperar, digamos, esa inversión que hacen cuando llegan al país sin cobrar tanto”.

El lunes 8 el club Pachuca anunció la destitución del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, luego de no clasificar ni siquiera a la ronda del repechaje. El charrúa dejó al equipo en la 15 posición de la tabla, en la que apenas sumó cuatro triunfos en 17 partidos.

“Pachuca es el club más difícil para dirigir en México porque quieren entrenadores cuyos equipos sean protagonistas, que pongan a juveniles y que también salga campeón”, afirmó Pezzolano en su descargo.

En opinión de Rodolfo Navarro, el anterior torneo de la Liga MX en su fase regular “se distinguió porque no hubo mucho espectáculo y por los pocos goles anotados, que es el alimento de esa diversión”.

De acuerdo con el titular de la Asociación Mexicana de Directores Técnicos y Entrenadores de Futbol, para el estratega extranjero que llega a la Liga MX, más allá de que no conoce a los jugadores, “no es fácil adaptarse al nivel del jugador. Y eso muchas veces te hace inconscientemente jugar a la segura, porque ese boleto de entrada al futbol mexicano tiene que valer. Y la única manera que puede valer es con resultados. Muchas veces no importan las formas o el estilo de juego”.

"Fatty" Navarro. Búsqueda de espacios. Foto: futbolmexicano.fandom.com

Atraso de 15 años

Apenas en octubre último el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, sostuvo que se busca mejorar el espectáculo en el futbol nacional, por lo que descartó imponer un obstáculo a los entrenadores foráneos.

“Lo importante es que la gente tenga el mejor espectáculo posible, que vengan los mejores técnicos posibles. Tengo puesta la mira en el gran semillero de técnicos mexicanos que tenemos, como es la Liga de Expansión…”, aseguró.

Tigres, con Miguel Herrera en el banquillo, avanzó directo a la Liguilla, mientras que los dos entrenadores mexicanos vigentes en la Liga MX: Javier Aguirre y Marcelo Michel Leaño (sustituyó al cesado Víctor Manuel Vucetich) disputan el repechaje con Monterrey y Chivas, respectivamente.

Alarmado por la situación, Navarro se plantea: “¿Cómo podemos manejar la calidad del entrenador que viene de fuera? Vamos poniendo normativas para los extranjeros como para los nacionales”.

Explica que luego de conformar la asociación de directores técnicos en 2017 encontraron eco importante de los entrenadores mediante las ideas por las cuales fue constituida.

“Una de las más importantes es generar un cuaderno normativo enfocado en la calidad del entrenador que llega de fuera, como lo hacen las ligas de España e Inglaterra, donde debe cumplir mínimas normas de calidad para dirigir.”

Entre las condiciones más importantes, detalla, el entrenador debe haber dirigido selecciones nacionales, reunir un mínimo de juegos en sus países o en ligas avaladas por la FIFA, para no llegar a México a su primera experiencia.

Se busca, agrega, que la Liga MX eleve su nivel por medio del reconocimiento de entrenadores capaces. En cambio, “si traes a técnicos, como muchos de ellos que vienen con la pasantía, sin un currículum que los respalde, estás afectando el desarrollo del entrenador mexicano, que sí se prepara y debe ser el primero en ser privilegiado, porque debes cuidar el mercado local. Se entiende que el futbol es global y hay que competir con los de afuera. Entonces, la aplicación de una norma de calidad con esos parámetros beneficiaría al futbol mexicano”.

–¿Qué falta para impulsar esa norma de calidad en la Liga MX?

–Que se reúnan los entrenadores importantes. La asociación fue creada para ellos. Soy fundador de esta asociación, que se formó atendiendo a una idea de crear una plataforma de diálogo para mejorar la Liga MX.

“Indudablemente depende mucho de los entrenadores consagrados, como Víctor Manuel Vucetich, Enrique Meza, Manuel Lapuente y Hugo Sánchez, que pueden levantar la voz, porque la Federación Mexicana de Futbol sí les haría caso, al menos para sentarlos a dialogar y no tener a tantos entrenadores extranjeros dirigiendo en la Liga MX.”

–¿Ha intentado reunir a estos entrenadores mexicanos?

–Al menos, de 10 entrenadores de alto rango con los que hemos dialogado, 80% comulga con la asociación, que no fue creada con fines de sindicato, sino en función de enriquecer la calidad del estratega mexicano. En su momento tuvimos muy buena respuesta de Miguel Herrera, Rubén Omar Romano, Luis Fernando Tena. También se habló con Vucetich. Hay gente que no ve mal nuestros planteamientos.

Según Navarro, su asociación está aprendiendo a caminar. “Nos falta mucho; necesitamos alimento, y es la fuerza que nos dará el entrenador de Primera División. Una asociación no se fortalece en tres o cinco años. ¿Cuántos movimientos han surgido con la asociación de futbolistas y cuántos se extinguieron? En México no es fácil consolidar esos proyectos, no es fácil asociarse”.

La Asociación Mexicana de Directores Técnicos y Entrenadores de Futbol tiene un registro de 800 entrenadores, todos de perfil de Segunda División hacia abajo. “Esa es nuestra plataforma, con poca imagen, con mucha presencia en diferentes lugares de la República. Tenemos nuestra página de Facebook y brindamos cursos de actualización”.

Admite que los entrenadores foráneos aventajan a los mexicanos porque la cultura de la preparación en el futbol sudamericano y español es de muchos años. En ese contexto “México está rezagado al menos 15 años, en la que corresponde a la aplicación de las metodologías que han ido cambiando al futbol actual.

“México está recibiendo información que se dio en el futbol europeo hace 15 años. Ese es el retraso que tenemos.”

Otra vez el pacto de caballeros

El titular de la asociación también deja entrever que en algunos casos el llamado “pacto de caballeros” afecta a los entrenadores de futbol.

Ese pacto es un acuerdo no escrito entre directivos y dueños de los equipos para, por ejemplo, no contratar a un jugador o director técnico.

“Decir nombres seguramente no valdría la pena, pero sé que existe este pacto porque es normal en un grupo donde hay intereses compartidos y hay que defender la unidad. (En la Liga MX) hay casos raros, como el de Fernando Quirarte, quien fue campeón con Santos Laguna y ya no lo volvieron a contratar.

“También está la situación de Néstor de la Torre, quien tuvo su salida no tan limpia de la Federación Mexicana de Futbol y por más que políticamente se hable bien de él, no lo han vuelto a contratar ni como directivo.

“Hay más ejemplos… Ahí está el caso de Raúl Arias, quien es un tipo afable, conciliador; no es problemático. Le rebasó este tema de que no hay espacios para seguir dirigiendo aquí, pero el tema de Quirarte siempre me inquietó porque fue campeón rápidamente y luego desapareció, no tuvo un lugar más en su carrera.

“Quirarte es una persona honorable y muy reconocida. Hablé con él, y experimenta la misma rareza: ‘¿Por qué ya no me dan espacio para dirigir?, ¿por qué no aparezco ya?’.”

Reportaje publicado en el número 2351 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 21 de noviembre de 2021.