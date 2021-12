La Cámara, al servicio del presidente

Para las diputadas de oposición, en la actual legislatura sólo existe “una voz autorizada” y es la del presidente López Obrador, ya que la mayoría formada por Morena, el Partido Verde y el del Trabajo lo obedece y celebra sin entrar a fondo en los debates ni aceptar ninguno de los cambios propuestos por el resto de las bancadas. A decir de ellas, esto también sucedió en la aprobación del Presupuesto de Egresos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con porras al presidente en cada oportunidad que tienen y ofreciendo sus votos fielmente a todas las iniciativas del Ejecutivo, los diputados de Morena han ejercido la mayoría en la actual legislatura.

La actual Cámara de Diputados es la de Andrés Manuel López Obrador y la lista de ejemplos es amplia. Las Mañanitas en el cumpleaños del presidente en el pleno, el pasado sábado 13; la aprobación del Presupuesto de Egresos sin modificarle ni una coma; los gritos y aplausos de “¡presidente, presidente!” a cada oportunidad.

La cereza del pastel fue el festejo de los diputados en Palacio Nacional al día siguiente de aprobar el presupuesto. Ahí fueron ellos los aclamados y felicitados por el mandatario.

“¡Qué tristeza para nuestros adversarios, de lo que se pierden!”, expresó el presidente en su reunión con legisladores federales –incluidos los coordinadores de la bancada mayoritaria–, a la que no asistieron representantes del PRI, PAN ni Movimiento Ciudadano.

“A cada legislador le daban 10, 20 millones de pesos en obra y ese legislador iba con un presidente municipal, gobernador, aunque no fuese de su distrito, y le decía: ‘Tengo esto que me dio Hacienda y vas a poder hacer una unidad deportiva, nada más que me tienes que dar un moche’”, comentó López Obrador en su felicitación a los diputados.

Los cuatro días en los que se discutió el presupuesto federal del próximo año reflejaron lo que ya se preveía: una aplanadora formada por legisladores de Morena, el Verde y PT.

En el dictamen se inscribieron cerca de 2 mil reservas para poder usar la tribuna como escenario de ataques y descalificaciones de todos los bandos, durante casi 60 horas, sin que se aprobara una sola de las propuestas de ningún partido político.

“Pueden pasar 20 horas de un debate de altura y si en 10 minutos sucede algo extraordinario, esa es la nota y puede ser esa la apariencia”, reviró Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena y presidente de la Mesa Directiva de la actual legislatura, quien calificó de “ruido en las redes” las recientes polémicas entre su partido y la oposición, cuando ésta amagó con no aprobar la reforma eléctrica como represalia porque la mayoría no aprobó ni una sola reserva.

Así, en la segunda mitad del sexenio, López Obrador tiene a su disposición a 201 diputados de Morena, 43 del partido Verde y 33 del PT.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2352 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 28 de noviembre de 2021.