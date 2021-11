Elecciones en el COM: "Nadie me va a bajar de la contienda", dice González Guerrero

Las tropelías cometidas hace cinco años por Carlos Padilla Becerra para reelegirse como presidente del COM y la presión que el directivo ejerce para intimidar a los candidatos, motivaron a Norma Olivia González Guerrero a lanzarse por ese cargo. Las elecciones son el próximo jueves 11 y ella se considera la mejor opción para democratizar y transparentar al organismo. Se deslinda de Ana Gabriela Guevara –“no soy su caballo de Troya”–, dice que nadie la va a bajar de la contienda y vaticina: si gano, se acabará el reinado de los Vázquez Raña en el olimpismo mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Norma Olivia González Guerrero es candidata a presidir el Comité Olímpico Mexicano (COM) que celebrará elecciones el jueves 11 de noviembre. Ella es directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), organismo que agrupa a todos los actores públicos y privados del deporte nacional. Se convirtió en servidora pública por invitación de su amigo Adolfo Fierro, subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

González Guerrero se define como la máxima opositora de Carlos Padilla Becerra, presidente saliente del COM, de quien se decepcionó hace cinco años cuando, asegura, cometió actos ilegales que lo llevaron a la reelección sin que los miembros permanentes y federados del COM votaran libremente.

En entrevista con Proceso, la funcionaria de la Conade descarta ser el caballo de Troya de la directora Ana Gabriela Guevara, quien, aclara, no alentó su candidatura. Dice estar convencida de que es la mejor opción para democratizar y transparentar al COM.

Y aun cuando ella misma fue designada miembro permanente del COM “por dedazo”, dice que si gana se acabará el reinado de los Vázquez Raña en el olimpismo mexicano. González Guerrero sostiene que nadie la va a bajar de la contienda y que está dispuesta a vivir con las consecuencias de enfrentarse “al sistema”.

Recuerda que en la asamblea del COM de hace cinco años, en un salón del hotel Camino Real, propiedad de Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), había cinco planillas inscritas, pero que ese día Jesús Mena, quien fungía como presidente del Comité Electoral, se levantó para decir: “Señores, ninguna planilla cumple con los requisitos. Le paso la palabra al licenciado Padilla para que nos diga qué decide”. Según narra la aspirante, Padilla propuso dos planillas y dio la instrucción de votar a mano alzada.

“Al día siguiente presenté un escrito dirigido a Padilla para decirle que esa asamblea fue totalmente ilegal, violatoria de los estatutos. Me salí decepcionada, enojada; impotente. Ninguno de los miembros federativos ni permanentes alzaron la voz; nadie se atrevió. A partir de ahí comencé a estar checando lo que hacía Padilla. Yo era la opositora.

“Su problema es que no respeta el estatuto del COM. Me dan coraje la injusticia, la opacidad, la falta de pantalones de todos los miembros del COM que no son capaces por miedo –a veces los justifico y los entiendo (porque los amenazan)–, como está sucediendo hoy.

“Iba a haber una planilla (encabezada) con la federación de golf (con el expresidente Jorge Robleda) y todo iba caminando perfecto. Luego alguien, no sé si Olegario Vázquez, habló con ellos; eso no me consta, simplemente se dice que hablaron con ellos y les dijeron: ‘Bájate y no contiendas’. Y se bajaron. Entonces dije: ‘No es posible que el COM siga así’. Fue cuando decidí lanzarme. El hecho de que trabaje en la Conade no implica que no lo puedo hacer”, detalla.

Padilla Becerra. Ahora sí tiene rival. Foto: Eduardo Miranda

Las instrucciones del COI

Entre las funciones que González Guerrero desempeña en la Conade destaca la regularización administrativa de las federaciones deportivas y las asociaciones estatales que las conforman. Aquellas que están en orden reciben el Registro Único del Deporte, requisito indispensable para recibir recursos federales.

Por esa razón, la funcionaria explica que es “odiada” por los “tramposillos”, pero que, por el contrario, hay muchos presidentes de federación que agradecen que les ayude a cumplir con la normatividad. Añade que así como ha metido en cintura a las federaciones, ahora quiere hacer esos cambios en el COM para que ya no se viva la “situación de terror” como la que, dice, está ocurriendo, pues como el sufragio es abierto los miembros federativos son amenazados para que voten por quien quieren que gane.

Norma Olivia narra que desde 2017, junto con Felipe El Tibio Muñoz, comenzó a trabajar en la creación de un Código de Ética y buena gobernanza para el COM. El objetivo principal era ajustar el estatuto del COM para que las votaciones fueran cerradas y cargo por cargo, no por planilla.

Dice que a regañadientes logró que Padilla, en la improvisación, designara para tal fin una comisión legislativa que encabezaba el exclavadista Jesús Mena, quien sólo le dio largas y al final terminó renunciando. No obstante, ella presentó una propuesta de nuevo estatuto sobre el cual se trabajó, de tal suerte que quedó listo para diciembre de 2020, pero nunca se llevó a cabo la asamblea correspondiente para que se aprobara y, con base en ese nuevo documento, se realizara la asamblea general electiva el jueves 11.

“Metí un escrito al COI con la propuesta de que la votación sea secreta y el COI dijo que sí. No es opcional, es una instrucción directa del COI (el 27 de octubre último el presidente de Relaciones Institucionales y Gobernanza, Jerome Poivey, envió un escrito a Carlos Padilla en el que le solicita que la votación sea secreta, sobre todo si hay más de un contendiente). Como miembros debemos acatar las instrucciones del COI.

“Me da miedo llegar el día de la asamblea y que el voto sea abierto. Solicité a Padilla una cita para que veamos en conjunto con la otra planilla cómo será el procedimiento: la urna, papeletas foliadas y firmadas por el representante del COI y un representante de las dos planillas. Pedí que esto pasara antes del jueves 4, pero hasta la fecha no he recibido ninguna información.”

“Yo hablo por mí”

–¿Ya le llamó alguien para decirle que se baje? –se le pregunta a González Guerrero.

–No. A mí no me baja nadie. En el Sinade hicimos un convenio de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, estamos con la ONU para ver lo del dopaje y el buen gobierno para que la gente (los dirigentes deportivos) ya no dure tanto tiempo en los cargos. Queremos que esto se aplique a las federaciones, institutos del deporte, al COM y al Comité Paralímpico.

–Ya que toca el tema de la corrupción, ¿cómo puede hablar de que quiere llegar al COM para limpiar la casa cuando emerge de un organismo público, la Conade, que está señalado por actos de corrupción?

–Te puedo responder por mí. A lo mejor me puedes decir “tonta, te ha fallado esto”, pero nunca que soy corrupta ni que he manejado recursos, con eso te digo todo.

–Si usted no es corrupta, ¿cómo puede trabajar al lado de una persona que es señalada por la Secretaría de la Función Pública por estos actos?

–Son opiniones.

–No son opiniones.

–Yo respondo por mí. El problema del deporte en México somos las personas, no las instituciones.

–¿A usted la invita Ana Guevara a la Conade?

–No, Adolfo Fierro. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Es un conocedor real de la política del deporte. Para mí, Adolfo no es corrupto y meto las manos al fuego de que tiene la intención de que las cosas cambien. A veces no puedes con el sistema y debes hacer lo que te toca.

–¿Cómo cambiar un sistema donde las personas son las mismas de siempre, con los intereses de siempre?

–Te garantizo que yo sí haría el cambio porque tengo la intención. Viví lo de ser atleta…

–Jesús Perales está en su planilla del cambio. Es presidente de una federación y era director de un instituto del deporte. Hay conflicto de interés al autoasignarse dinero público para su deporte.

–No es ilegal tener los dos cargos. Lo otro pregúntaselo a él. O sea, necesitamos la cuota de siete federaciones. Padilla ya me bajó tres federativos.

–¿Los amenazó? ¿Les dijo “te vas con ella y no te la acabas”?

–Así es, pero no te la acabas de verdad, eh. A una le dijo: “Te vas a arrepentir”.

Adolfo Fierro. El promotor. Foto: Conade

Los apoyos

–Hay señalamientos de que Ivar Sisniega le está hablando a ciertos federativos para que voten por usted. Si no, van a tener problemas con sus deportes a nivel panamericano. También la Conade está condicionando dinero a cambio del voto.

–¿Quién ha originado todo esto? Padilla.

–Vamos al origen. ¿Cuántos miembros permanentes fueron nombrados por el poder del dedo de Mario Vázquez Raña?

–Javier Ostos (miembro permanente ya fallecido) decía que don Mario había escogido a personas para controlar el COM. La Carta Olímpica dice que la integración de un Comité Olímpico son las federaciones y miembros. Ilegal no es y es efectivo. También veo a mucha gente que no está en el COM, inclusive la misma Ana (Guevara) o Paola Espinosa. Hay muchos medallistas que deberían estar en el COM y no los han metido.

–¿Una de sus intenciones sería esa? ¿Gana la presidencia del COM y metería a Ana Guevara como miembro permanente?

–Yo no lo decidiría. Hay una Comisión de Selección de Miembros Permanentes que está presidida por el doctor (Manuel) Mondragón y Kalb. Esa comisión decide quiénes son los miembros que entran al COM.

–Si usted gana, ¿cómo se imagina su relación con Olegario Vázquez Raña?

–No tengo el gusto de conocerlo, lo he saludado como miembro vitalicio y lo respeto; pero ahí quien debe mandar es la asamblea de asociados.

–¿Va a confrontar a Olegario Vázquez Raña?

–No sé si me pediría eso. Igual y nunca me llama.

–Pues es su organismo.

–Bueno, no sé si sea suyo.

–Los otros candidatos se bajaron porque Olegario les dijo…

–Eso se dice. No me consta. Por eso necesitan una persona como yo, que no me importa la política.

–¿Si usted gana se acabó el reinado de la familia Vázquez Raña en el COM?

–Quiero que la asamblea decida con las facultades que le da el estatuto.

–Será una asamblea muy polarizada…

–Sé que hay cuestiones políticas, lo entiendo. Alguien decía que estaba peor el deporte que la droga. Es lo que yo no comprendo. Lo que menos tengo es política, tengo corazón y ganas de transformar las cosas.

–¿No es usted el caballo de Troya que Guevara está metiendo al COM?

–No, hasta pensé qué pasaría si me lanzara. Tenía un poco de temor al qué dirán. Y si en ese momento me dicen: “¿sabes qué? Bye”, pues bye, pero ella respeta mi decisión.

–Si no gana, ¿cómo convivirá en las asambleas? Le colgarán la letra escarlata.

–Si no gano, va a ser de terror. Lo veo desastroso porque es el mismo grupo: Marijose, Jesús Mena, Fernando Platas, Padilla, Mario Ramírez Barajas. Lo otro me da igual. Siempre he sido la apestada.

Reportaje publicado en el número 2349 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de noviembre de 2021.