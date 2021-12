El tren que parte un pueblo

Aun con contratiempos, avanzan las obras del tren suburbano que conectará Buenavista con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, sin detenerse a ver el daño que le ocasionarán a Santiago Teyahualco. El transporte partirá en dos a ese pueblo mexiquense y la solución que las autoridades ofrecen es la construcción de pasos elevados… algo que le servirá de poco a la gente que arrea ganado o realiza procesiones religiosas. Además, la SCT quiere obligar a quienes desde hace décadas viven a la vera de lo que serán las nuevas vías a que se muevan o “recorten” sus propiedades, para no violentar el derecho de vía.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La ampliación del tren suburbano para conectar al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía con la Ciudad de México, que consta de 23 kilómetros de vía única electrificada desde Lechería, dividirá en dos al pueblo de Santiago Teyahualco, en Tultepec; pero sólo a la altura de la fábrica de silos de granos de GSI Group, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé que el tren sea elevado, para no afectar a la compañía.

Pese a que los vecinos de Teyahualco detuvieron el comienzo de las obras hace cuatro meses –desde entonces los trabajos no han podido avanzar, pues se exige que todo el tramo que pasa por su pueblo sea elevado, unos dos kilómetros adicionales, y no sólo el de la fábrica de silos–, la SCT les ha respondido que no hay dinero y les ofrece, en cambio, puentes peatonales; la gente se pregunta cómo podrían trasladar ganado y hacer sus procesiones religiosas en puentes peatonales.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, el ramal del suburbano que irá desde Lechería, pasando por los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, tendrá un viaducto que pasará a un lado del centro de Teyahualco y del mercado de cohetes, y “su función es dar acceso libre a los trenes que dan servicio a la zona de silos de granos”.

“¿Por qué a esa empresa sí le van a poner sus elevados y a todos los demás pretenden encerrarnos?”, pregunta Hilario Camacho, de San Pablo de las Salinas, del municipio de Tultitlán, que también se verá afectado.

“¡Que honre el presidente Andrés Manuel López Obrador su palabra de que primero los pobres! ¿De qué privilegios goza esa empresa? ¿De qué se trata? ¿Un trato discriminatorio?”, reclama junto a un grupo de 30 vecinos de Teyahualco durante un recorrido que realizó la reportera por la ruta del suburbano.

El nuevo ramal del tren suburbano –que conectará con la línea existente que va de Buenavista a Cuautitlán, pero cuya conexión se hará en la estación Lechería–, utiliza el derecho de vía existente para trenes de carga de las líneas H, SH y TS, por lo que se tienen que reubicar 31.4 kilómetros de esas vías.

El derecho de vía del tramo Lechería a Xaltocán, que atraviesa Teyahualco, lo tiene Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V., cuyos accionistas son Ferromex y Ferrosur (de Grupo México), Kansas City Southern de México, con una participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por eso, a los vecinos de Teyahualco que adquirieron sus viviendas al pie de la vía, la Fiscalía General de la República les envió notificaciones de que tienen una carpeta de investigación, FED/MEX/ECAT/0004166/2020, porque presuntamente invadieron “bienes de la nación”.

Como a José Antonio Pacheco, un adulto mayor que en su bicicleta, afuera de la casa de cemento en la que vive desde hace 20 años, quien dice que nunca tuvo ningún problema, pues cuenta con sus escrituras, pero que los de “ferrocarriles” les enviaron notificaciones de que está “metro y medio” sobre el derecho de vía.

“Ya mandaron la notificación que estamos invadiendo ferrocarriles. De la mallita para allá, donde está el jardín, sí, y lo quito, y no hay problema, pero la construcción de mi casa ya no”, dice y explica que si le piden quitar metro y medio lo dejarían prácticamente sin hogar.

