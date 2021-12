La agitada renovación del Comité Paralímpico Mexicano

La continuidad de la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez Carreón, está en duda. La incógnita surge en un contexto de enfrentamiento entre dos asociaciones que pretenden el reconocimiento total de organismos nacionales e internacionales: la Federación Mexicana de Deportes en Sillas de Ruedas y Amputados, impulsada por la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Federación Mexicana de Deporte Sobre Silla de Ruedas, con aval internacional.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En total incertidumbre, para el domingo 19 está prevista la asamblea general ordinaria 2021 del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), en la cual estará en juego la elección de su Consejo Directivo para el periodo 2021-2025, y, con ello, el derrotero de la actual titular, Liliana Suárez Carreón, quien desde 2016 ostenta el cargo y necesita un mínimo de tres votos para continuar su gestión.

De acuerdo con los estatutos, en estas elecciones votarán cinco federaciones que conforman el organismo, pero la controversia está en la existencia de dos asociaciones civiles que representan la misma disciplina de silla de ruedas: la Federación Mexicana de Deportes en Sillas de Ruedas y Amputados, AC (Femedesram), que el 20 de agosto último fue impulsada y reconocida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en menoscabo de la vigente Federación Mexicana de Deporte Sobre Silla de Ruedas, AC (Femedessir).

En medio de pugnas, ninguna de estas federaciones tendrá acceso a las elecciones. La Femedessir enfrenta el rechazo de la Conade, y, a su vez, la Femedesram no está reconocida por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y por ello también estaría impedida para participar en competencias internacionales.

Pese a ello, el pasado 22 de noviembre la Conade emitió un comunicado para anunciar el viaje de 12 atletas senior y cuatro juveniles de la Femedesram al Mundial de Para Powerlifting Tbilisi 2021, que se realizó del 24 de noviembre al martes 7. Esa justa es considerada el primer filtro para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

En tanto, un grupo opositor, integrado por el presidente de la Femedessir, José Ángel Flores –quien acusa intervencionismo gubernamental de la Conade–, y por el titular de la Federación de Deportistas Especiales, Miguel Ángel García, impulsa en instancias internacionales al presidente de la Federación de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora García, para que encabece el Comité Paralímpico Mexicano.

La planilla de Mora García formalizó su candidatura el jueves 9 para cumplir con los términos de la convocatoria, la cual indica que deberá entregarse con 10 días de antelación a la asamblea.

Además, el 5 de noviembre este bloque opositor envió un oficio al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y a la titular de la Federación Internacional de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados (IWAS), Charmaine Hooper, en el cual expresa su inconformidad por el registro otorgado a la Femedesram, que la Conade apoya.

Explicaron que esa federación recibió “el aval provisional de Liliana Suárez Carreón, sin el conocimiento de los miembros integrantes del Comité Paralímpico Mexicano”.

También informaron que en una reu­nión con la presidente del Copame, el 5 de noviembre último, le solicitaron que se redactara un documento en el que se consignara que las federaciones integrantes del referido comité oficializan ante las instancias correspondientes “el desconocimiento de la afiliación definitiva a la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas y Amputados, ya que para este comité la que pertenece y está afiliada y reconocida por nuestro organismo es la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas”.

El IPC es la organización que encabeza el movimiento paralímpico y se encarga de la organización de los Juegos Paralímpicos de verano e invierno. Entre sus miembros está la IWAS, que, a su vez, reconoce a la Femedesram, presidida por Refugio Córdova González.

En puerta las elecciones, Liliana Suárez ya no tiene el respaldo de las federaciones, y las partes interesadas en reemplazarla hacen sus cálculos.

Por ahora la posición de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos es una incógnita, pero en caso de sumarse a la planilla contendiente, la votación cerraría 3-1 en favor de Mora. Del otro bando, Liliana sólo tiene garantizado el voto de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, de la cual también es presidente. Liliana Suárez. Polémica por aval. Foto: Eduardo Miranda

Rechazos

La Femedesram fue constituida en abril de 2021. Enseguida, el Copame pidió al IWAS la incorporación internacional de la referida federación, luego de que su presidente, Refugio Córdova, solicitara su afiliación como miembro federativo del citado Comité Paralímpico Mexicano, el pasado 11 de mayo.

Sin embargo, por medio de un escrito del 13 de octubre del año en curso se advierte de la pretendida inclusión de la Federación Mexicana de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados como miembro potencial para el Comité Paralímpico Nacional (CPN) México, es decir el Copame:

“De acuerdo con la documental compartida por el CPN, Femedesram es un miembro de pleno derecho de IWAS, y el IPC no se opondría a dicha inclusión, siempre y cuando cumpla con las obligaciones pertinentes de la IWAS. No obstante, deseamos enfatizar que los estatutos del CPN necesitarían ser enmendados, y el CPN no cumple actualmente con la obligación del Manual del Comité Paralímpico Internacional de ‘incluir como miembros a todas las federaciones nacionales que rigen el deporte en el Programa Paralímpico o a sus representantes en la asamblea general del CPN.

“Por lo tanto, les solicitamos que el CPN México aproveche esta oportunidad para revisar los estatutos para poder incluir tanto a las federaciones nacionales como a los miembros nacionales dentro de la estructura y asegurar que se cumpla plenamente con el Manual del IPC.”

Otro portazo contra la denominada Femedesram: el 12 de octubre de 2021 el secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas de las Américas (IWBF Américas), Maureen Orchard, evidenció en un detallado informe las conductas en las que incurrió Sergio Durand, después de que intentó cambiar las facturas de la membresía de la Femedessir en beneficio de la Femedesram:

“Querido Sergio, he leído las cartas y el resto de la información que me enviaste. Debo admitir que me sorprende que hayas tomado estos pasos. Pensé que conocías el proceso correcto para un cambio de membresía, pero como parece que no, te lo explicaré aquí. Primero, debo tener claro que el miembro de México en IWBF es la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas (Femedessir)…

“Lo más importante es que se comprenda que para que una membresía cambie de manos, hay que seguir varios pasos. Lo más importante es el hecho de que todas las personas entienden que el miembro no tiene derecho a ceder la membresía a otra organización en su país. Sólo tiene derecho a devolver la membresía a la IWBF, y ésta determinará quién será el nuevo integrante.

“Dado que Femedessir ha declarado claramente a IWBF e IWBF Américas que desea seguir siendo miembro de México, no hubo necesidad de cambiar su estatus.”

Maureen le deja en claro a Durand: “Parece que nos equivocamos en sus intenciones. Como he aclarado en la información anterior, lo que solicitó no fue posible. Como usted fue secretario general de la zona y secretario general de Femedessir, Norbert (Kucera, secretario general del organismo) no esperaba que le pidiera algo que no era legalmente posible.

“Norbert ahora es consciente del hecho de que usted estaba buscando hacer un cambio de membresía a una nueva federación pese a que nunca lo dijo. Desde entonces ha reconocido el malentendido y corregido la información en los registros de la IWBF para mostrar que la membresía de México es Femedessir.”

Aval exprés

En entrevista, el candidato Efraín Mora afirma que “urge el cambio en el Copame. Esa es la realidad. Estamos a la espera de la asamblea y estamos preparados para que no surja una sorpresa por ahí que, sabemos, puede llegar y que van a apoyarla (a Liliana) desde allá (la Conade)”.

De acuerdo con Mora, la presidente del Copame “es un rehén de la Conade: si no le dicen que se mueva, no lo hace. Es complicado porque cada quien debe tomar sus decisiones. Se le olvida que representa a los deportistas”.

Sobre la existencia de dos federaciones de silla sobre ruedas, así lo explica: “Apoyamos a la anterior federación porque cada vez que se va admitir a otra federación se debe convocar a una asamblea extraordinaria. Es como se puede tomar en cuenta a la nueva federación. No podemos negarle la inclusión a esta asociación al Copame, pero no es como lo están haciendo.

“Por eso estamos inconformes, porque Liliana y Sergio Durand están apoyando a otra federación. Le advertimos que en esas circunstancias no podían aceptar a dicha federación. Sin embargo, ella dijo: ‘La estamos aceptando temporalmente’, pero ya transcurrieron varios meses. La señora no ha hecho una asamblea. Además, nos comenta el presidente de la otra federación (Ángel Flores) que ya le están otorgando recursos a la Femedesram, reconocida por la Conade, tanto así que ya le dieron el RUD.”

El Registro Único del Deporte (RUD) es la constancia que otorga la Conade a las federaciones que, en teoría, cumplieron con toda su normatividad en tiempo y forma.

“Esta federación fue conformada con cinco asociaciones. Me parece increíble que la hayan aceptado, se supone que como presidente de federaciones nos piden un requisito para que nos acepten el RUD, y curiosamente a esa federación ya la tienen reconocida.”

Con cinco asociaciones, reitera, se puede conformar una federación. El problema es que no estaban protocolizadas, y ahora les hablan a los institutos estatales del deporte con la finalidad de hacer una asamblea y quitar a las asociaciones que ya están integradas para empezar con una nueva asociación.

Liliana “se escuda en que es por la Conade. Al menos es lo que nos ha dicho, que ‘van los entrenadores fulanos de tal a las competencias porque así lo dispuso la Conade’. Entonces, ¿no tienes criterio o qué es lo que pasa?”, cuestiona Mora.

Efraín Mora agrega que de ganar buscará hacerle adecuaciones al estatuto y unificar el Copame “para que no se centralice sólo en dos personas: Liliana Suárez y Sergio Durand”.

Dudas

Al cierre de esta edición, la presidenta del Copame, Liliana Suárez Carreón, aún no había tomado la decisión de registrar su planilla. Dejó la posibilidad de declinar.

“Lo único que deseo es que la persona que quede al frente vea por el bien del deporte, que siga conservando la parte de potenciar los trabajos y el desarrollo de los atletas.”

En entrevista el miércoles 8, Suárez Carreón reconoció no tener una planilla firme. “Precisamente estábamos platicando eso”.

–¿Le interesa seguir al frente del Copame?

–Me interesa el desarrollo (del deporte). La persona que quiera y quede es para apoyarlo en esa parte.

Suárez dudaba en presentar una planilla. “Lo estamos platicando. No me gusta tener conflictos ni problemas con las personas, y en el deporte paralímpico se necesita trabajar en conjunto… Me han dicho que ingrese una planilla, pero no estoy convencida de darle continuidad como presidenta. Es un trabajo de tiempo completo y, a veces, mis actividades personales no me lo permiten”.

Respecto del estatus de las federaciones en conflicto, dice que espera la orientación de los organismos internacionales para determinar la situación. “Es muy sencillo: la Femedessir tiene el reconocimiento de la Federación Internacional de Basquetbol sobre Silla de Ruedas, mientras la Femedesram está reconocida por la Federación Internacional de Deportes para Personas en Sillas de Ruedas y Ampu­tados (IWAS). Es cuestión de que se organicen y velen por sus atletas. Son deportes diferentes: uno es el basquetbol y el otro son atletismo, natación, powerlifting, tiro deportivo y paradance”.

Admite que ninguna federación cumple al ciento por ciento los estatutos del Copame. “Una tiene el reconocimiento de la Conade: Femedesram; y la otra ostenta el reconocimiento de la internacional de basquetbol, pero no tiene el reconocimiento nacional, en este caso por parte de la Conade. Ambas tienen que adecuar sus estatutos y espero que lleguen a un acuerdo. Las disciplinas ni siquiera se contraponen. Únicamente es un tema de organización”.

