Salgado Macedonio: El gran candidato... de la división

Inmersa en pugnas intrapartidistas en Guerrero, la cúpula de Morena se afana en posicionar contra viento y marea a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador. Y esa necedad no sólo ha dividido al partido, sino que ahora algunos de los resentidos –en particular los seguidores del derrotado Pablo Amílcar Sandoval– intentan negociar posiciones para los comicios del 6 de junio; otros estudian la posibilidad de votar por la alianza PRI-PRD.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La posibilidad de que Morena gane la gubernatura de Guerrero en la jornada electoral del próximo 6 de junio pasa por pactos de impunidad –como la ratificación de la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, a pesar de las denuncias en su contra por abuso sexual– y políticos, que incluyen la negociación de los aspirantes derrotados con el partido.

El caso Salgado detonó la indignación ciudadana, principalmente en las organizaciones feministas, y causó ya una fractura interna en la base de Morena, que incluso amenaza con beneficiar de manera abierta a la alianza electoral PRI-PRD.

La crisis del partido de Andrés Manuel López Obrador que hoy preside Mario Delgado Carrillo se agudiza en medio de la contingencia sanitaria causada por el covid-19 –que al cierre de edición había provocado 3 mil muertos y casi 32 mil contagios en la entidad– y la espiral de violencia atizada por las organizaciones criminales y paramilitares en las zonas que controlan.

En diciembre, el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, expresó su preocupación por la violencia en el entorno guerrerense.

“Unas elecciones bajo las balas, bajo la presión de grupos fácticos ilegítimos o en situaciones de extrema peligrosidad para los actores políticos participantes y para quienes intervenimos en la organización de las elecciones; es un hecho que altera enormemente los principios democráticos”, dijo el funcionario.

Y añadió: La democracia no puede ser rehén de “la fuerza, de la ignominiosa ley del más fuerte, de la peligrosa concepción de ver en el otro no a un ser diferente al que se debe tolerar y ganar por los mecanismos civilizatorios de la competencia política genuina, sino mediante el uso de cualquier método al costo que sea porque se le concibe, no como una persona, si acaso como un ser degradado que carece de valía y dignidad”.

En materia sanitaria, los consejeros del órgano electoral local emitieron un acuerdo en el que exhortan a los aspirantes a suspender sus actos proselitistas, pues los llevan a cabo en espacios cerrados que ponen en riesgo la salud de sus simpatizantes.

El protegido

Sobre el espaldarazo a Félix Salgado Macedonio, Mario Delgado dijo que su nominación se mantendrá mientras no exista una sentencia judicial en su contra. Con ello secundó las palabras emitidas por el presidente López Obrador el mes pasado, cuando expuso que las denuncias por violación eran producto de la temporada electoral.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2309 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.