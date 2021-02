Los filósofos apuntan: la "guía ética" debe corregirse

Pensado para su análisis y discusión, el documento impulsado por López Obrador y presentado por él este noviembre está incompleto, de acuerdo con los miembros del Observatorio Filosófico de México, y no fue objeto de consulta alguna, como se prometió. Les parece que no ofrece explicaciones filosóficas, cae en el subjetivismo y se confronta con el principio laicista; además uno de sus fundadores, Gabriel Vargas Lozano, escribió al presidente una carta, que no ha recibido respuesta, en la que explica que la guía no distingue ética de moral, como lo explica en entrevista.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El documento La guía ética para la transformación de México –cuyo propósito es contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justica, dignidad y seguridad– “no analiza los temas desde una perspectiva filosófica y científica, más bien adopta una moral normativa, es decir, del deber ser”, y no incluye “la situación” de los jóvenes, los indígenas, las mujeres y los ancianos.

“¡Está incompleto!”, advierte Gabriel Vargas Lozano, miembro fundador del Observatorio Filosófico de México (OFM), autor de 15 libros y profesor e investigador de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa.

La guía se conforma por 20 principios y valores, distribuidos en 26 páginas, así: Del respeto a la diferencia, De la vida, De la dignidad, De la libertad, Del amor, Del sufrimiento y el placer, Del pasado y del futuro, De la gratitud, Del perdón, De la redención, De la igualdad, De la verdad, la palabra y la confianza, De la fraternidad, De las leyes y la justicia, De la autoridad y el poder, Del trabajo, De la riqueza y la economía, De los acuerdos, De la familia y De los animales, las plantas y las cosas (https://www.gob.mx/presidencia/documentos/guia-etica-para-la-transformacion-de-mexico).

El periodista Enrique Galván Ochoa, el escritor Pedro Miguel, el abogado y político José Agustín Ortiz Pinchetti, el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, la filósofa Margarita Valdés González Salas y la productora de Argos Comunicación Verónica Velasco Aranda fueron los hacedores del texto, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de noviembre.

En la introducción se lee que el régimen neoliberal y oligárquico que imperó en el país entre los años ochenta del siglo pasado y las dos primeras décadas del siglo XXI, “distorsionó y erosionó la ética que ha caracterizado al pueblo mexicano a lo largo de su historia y ello tuvo como consecuencia un declive moral generalizado en el país”.

Ahí se postula que la guía no es una imposición. Los redactores esperan ofrecer un documento que “aliente a la discusión, es perfectible y está abierto a la corrección y el enriquecimiento por parte de la ciudadanía, sin exclusión alguna”, si bien López Obrador ya dio instrucciones de que se imprima para distribuir a los más de 8 millones de adultos mayores apoyados por el gobierno.

