Esteban Moctezuma: "invisible", el embajador de AMLO en Estados Unidos

El proceso de acreditación de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos ya se inició, pero ni él ni la oficina de prensa de la embajada han difundido sus actividades. Ese silencio inquieta a la prensa, que no puede dar seguimiento a sus actividades, así como a los círculos diplomáticos y a las organizaciones de connacionales en aquel país, ya que la relación binacional enfrenta una crisis migratoria y una tensión importante por la contrarreforma energética de López Obrador.

WASHINGTON DC, EU (Proceso).- Esteban Moctezuma Barragán, embajador designado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el del presidente estadunidense Joe Biden, se mantiene en la opacidad para con la prensa de México, no así para con asesores de Felipe Calderón.

La falta de noticias oficiales de Moctezuma Barragán causa extrañeza incluso entre sus antecesores en el cargo, pues el emisario de López Obrador se ha puesto en contacto con gente ligada al foxismo, al calderonismo y al PAN.

“No ha buscado a varios de los exembajadores mexicanos para sostener una plática sobre su experiencia, que, aunque no es obligación, regularmente la norma es hacer consultas, y más en el caso de él, que no tiene experiencia”, revela una fuente del Servicio Exterior Mexicano a Proceso.

“No. No me ha buscado”, comenta Gerónimo Gutiérrez, uno de los exembajadores consultados y el único que quiso se le mencionara por su nombre respecto a las consultas que podría realizar Moctezuma Barragán con quienes conocen Washington.

“En cambio –señala la fuente del Servicio Exterior bajo la condición del anonimato–, el embajador se puso en contacto con Jorge Guajardo González para conocer de los menesteres de la diplomacia en Estados Unidos”.

Guajardo González fue cónsul de México en Austin, Texas, en el sexenio de Vicente Fox, y embajador de México en China en el de Calderón, para luego ser asesor de Margarita Zavala en su fracasada aspiración a la Presidencia.

“Platicamos –aclara a su vez Guajardo González al reportero–, no me consultó. La conversación fue en una visita de cortesía a su oficina y en una iniciativa estrictamente mía, porque yo lo busqué, no lo conocía”.

Panista y reconocido crítico de López Obrador, el exasesor de Zavala precisa que el encuentro con Moctezuma Barragán se realizó el pasado 12 de marzo en el despacho del embajador, después de que éste no aceptara la propuesta de reunirse en casa de Guajardo.

