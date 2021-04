Y los senadores no sabían qué estaban votando

La adición del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial –la que hará que Arturo Zaldívar permanezca hasta 2024 como presidente de la Suprema Corte– se votó en el Senado el jueves 15... en una sesión en la que los legisladores no tenían idea de lo que iban a votar, pues aquella modificación, presentada por Raúl Bolaños Cacho Cué, no aparecía ni en las pantallas de los escaños ni en la Gaceta del Senado. Y para Ricardo Monreal, coordinador morenista, esto no es nada irregular. Los senadores “deberían estar atentos” a lo que se debate, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Ya… ¡ya tronó!”, dijo el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, a las 16:23 horas del jueves 15 durante la sesión virtual de la Cámara de Senadores, cuando se votaban los artículos transitorios del proyecto de decreto para reformar el Poder Judicial.

De fondo se escuchaban los gritos del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se encontraba en el salón de plenos: “¡No podemos permitir esta aberración al orden constitucional!, ¡Es un albazo!, ¡esto es un albazo!, ¡es un albazo!”.

“¡Ven a verlo, ahí está mentando madres!”, exclamó un senador sin darse cuenta de que su micrófono estaba abierto.

De pie desde su escaño, Delgado manoteó, gritó y exigió que se explicara “a la nación” lo que se estaba votando, pues no aparecía por ningún lado, ni en su pantalla ni en la gaceta del Senado, la adición de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a propuesta del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Lo anterior, como parte de la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo, y que fue anunciada como una reforma “de gran calado” contra la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.

Minutos antes, la secretaria de la Mesa Directiva, Eunice Romo, de Encuentro Social (PES), hizo público el transitorio del senador Cacho Cué para ampliar dos años, de 2022 a 2024, el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Además de la ampliación del periodo de cinco a siete años de los siete consejeros de la Judicatura Federal, cinco de ellos nombrados en este gobierno.

“La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, leyó Eunice Romo sobre el polémico décimo tercero transitorio, que contraviene la propia Constitución, que en su artículo 97 señala que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

El legislador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, cuenta que cuando escuchó lo que estaba leyendo Romo se le “pararon los pelos de punta” y comenzó a buscar el documento, pero no lo encontró. “Dije: ¿entendí bien? ¿Van a ampliar plazos? Me salta lo de noviembre de 2024, pues Andrés Manuel termina antes de ese periodo”, narra el experredista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá su mandato el 30 de septiembre de 2024 (su periodo se acortará por una reforma aprobada en 2014), y con este transitorio Zaldívar dejaría de presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal dos meses después, el 30 de noviembre de 2024, justo cuando finaliza su periodo como ministro, cargo para el que fue electo en 2009.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2320 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 18 de abril de 2021.