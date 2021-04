78 candidatos y contando... en la lista negra del proceso electoral

Además de los morenistas Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero y acusado de violación, y del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, señalado como agresor sexual de un menor de edad, 76 políticos más de todos los partidos buscan un cargo de elección popular y al mismo tiempo enfrentan denuncias que van de la violación, pasando por la violencia de género, hasta los deudores alimentarios, de acuerdo con un registro realizado por 154 organizaciones civiles que integran La Observatoria Ciudadana Todas MX. Del total de señalados sólo 10 han renunciado a sus aspiraciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Imagínese, usted me dice ‘no me destruya’ y usted quería destruir a mi hijo”, se escucha decir a una madre indignada, en un audio de la conversación que sostuvo con el diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, quien le ofreció dinero a cambio de su silencio sobre el presunto abuso sexual contra su hijo de 15 años.

“Pero llegamos a un acuerdo económico. Se lo suplico, se lo voy a pagar con creces, no, no me destruya”, dijo el diputado en el audio que fue obtenido por la reportera Yohali Reséndiz y presentado la noche del miércoles 21 en Imagen Televisión, con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El legislador, que buscaba la reelección el próximo 6 de junio fue detenido ese día por la mañana en un hotel de la colonia Juárez de la Ciudad de México, luego que un adolescente denunció que lo agredió sexualmente.

En unas cuantas horas Huerta fue liberado por tener fuero constitucional y ya estaba participando en la sesión legislativa de ese día.

En un mensaje a los medios, desde San Lázaro, Huerta intentó deslindarse de los hechos, negó conocer al menor de edad y se dijo víctima de un intento de extorsión; pero al día siguiente, tras la difusión de los audios, el diputado renunció a la candidatura como diputado federal por el distrito 11.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por el delito de abuso sexual. En una ficha informativa señaló que, de encontrar elementos suficientes, solicitará un juicio de procedencia para buscar su desafuero y así poder ejercer una orden de aprehensión en su contra.

Por el contrario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier –emanado de las filas del priismo poblano–, descartó que su grupo parlamentario solicite el proceso de desafuero, pues consideró que se trata de un asunto de “la vida personal”, la cual, dijo, “respeta”.

El registro

La denuncia por pedofilia contra el aspirante a un cargo de elección popular para el próximo 6 de junio se suma a una larga lista de precandidatos y candidatos de todos los partidos, señalados públicamente como agresores físicos y sexuales, así como deudores de pensión alimenticia.

Los delitos fueron incluidos en 2020 en un mecanismo llamado “3 de 3 contra la violencia de género”, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, que obliga a los aspirantes a entregar un formato, bajo protesta de decir verdad, de que no cuentan con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o haber sido condenados o sentenciados por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2321 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 25 de abril de 2021.